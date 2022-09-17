دبي تشهد إطلاق أول متجر بمفهوم «التجزئة الهجينة» في دول مجلس التعاون

المصدر: دبي - وام

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افتتح في دبي أمس، متجر 6thStreet.com - أول متجر بمفهوم «التجزئة الهجينة»، على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث يعد وجهة لمجال التجارة الإلكترونية للأزياء الفاخرة، في خطوة تعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات كمركز عالمي لتجارة التجزئة والسياحة والابتكارات الرقمية.

حضر الافتتاح معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، حيث أكد أن إطلاق 6thStreet.com لأول متجر في دبي، يؤكد المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال التطبيقات المستقبلية؛ ويسهم في ترسيخ تنافسية الدولة كمركز عالمي للتسوق والسياحة ويضم المتجر الجديد أفضل الابتكارات التنقية مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرائدة، ويعكس جيلاً جديداً من العلامات التجارية الذكية في مجال البيع بالتجزئة؛ مما يسهم في الارتقاء بالصناعات التقليدية في ظل النهوض بالاقتصاد الرقمي في الدولة.

ويوفر المتجر، الذي يعمل بأفضل وسائل التكنولوجيا المبتكرة، ويؤشر لمستقبل باهر في مجال البيع بالتجزئة؛ تجارب نوعية تجمع بين التسوق الرقمي والتقليدي معاً، ويتسم المتجر، في دبي هيلز مول للعملاء بتقديم تجربة شاملة متكاملة مع مزايا التسوق سواء عبر الإنترنت أو داخل المتجر. و6thStreet.com مملوك من قبل مجموعة أباريل، وهي مجموعة التجزئة العالمية للأزياء ؛ وتتخذ من دبي مقراً لها.

ويمكن للعملاء استخدام الأجهزة اللوحية لتصفح المنتجات واختبارها وإضافتها مثلما كانوا يفعلون أثناء التسوق عبر التطبيق، كما يمكن تجربة المنتجات في غرف القياس المخصصة، حيث تسمح الشاشة التفاعلية للعملاء بتبادل الأحجام وطلب المساعدة واختيار المشتريات ويمكن للعملاء لمس المنتجات ليشعروا بها وسط تجارب تضفي الروح الاجتماعية الممتعة للتسوق دون أي تحديات أو عراقيل قد تواجههم مثل أوقات الشحن الطويلة أو المخزون المحدود في المتجر أو الانتظار في طوابير المغادرة.

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