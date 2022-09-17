«النقد العربي» ينظم طاولة مستديرة حول العملات الرقمية

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم صندوق النقد العربي أعمال ورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول «العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي» الاثنين 19 سبتمبر الجاري في مدينة جدة بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق النقد الدولي في إطار فعاليات اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

ويتحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي. وتناقش الورشة المتطلبات التقنية والتنظيمية لإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية وتداعياتها، والتعريف بخيارات التصميم المختلفة وتوفر معايير الجدوى التي تحفز المستخدمين ومقدمي الخدمات على استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية.

والتعرف على أثر هذه الخيارات على السياسة النقدية، والاستقرار المالي، ونظم الدفع، والوساطة المالية. كما تشمل المناقشات دور العملات الرقمية للبنوك المركزية في تعزيز الشمول المالي، وكيفية تحسين إدارة المخاطر بما يعزز من حماية مستهلكي الخدمات المالية، من حيث الحفاظ على نزاهة المعاملات المالية وتقوية الجوانب التنظيمية والرقابية، إضافة إلى تطبيقات العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات عبر الحدود، والتعرف على متطلبات بناء منصات رقمية لتعزيز كفاءة وشمولية المدفوعات عبر الحدود.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز