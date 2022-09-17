«أوبو» تطرح سلسلة «رينو 8» الجديد كلياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أوبو العلامة التجارية للتكنولوجيا إطلاق سلسلة هواتف رينو 8 الجديدة كلياً مع مجموعة شاملة من أجهزة إنترنت الأشياء. وتتضمن السلسلة 3 فئات من الهاتف، رينو 8 برو 5G ورينو 8 5G ورينو 8 Z 5G، لتلبية جميع احتياجات فئات مستخدمي الهواتف الذكية، بدايةً من خبراء الموضة والمصورين المحترفين مروراً بعشاق الألعاب ووصولاً إلى هواة التصميم.

مميزات

ويقدم هاتف رينو 8 برو 5G ميزات فائقة التميز، لتساعد المستخدمين على التقاط صور نهارية وليلية في غاية الوضوح وابتكار محتوى بصري يخطف الأنظار. وذلك بسبب دعم وحدة معالجة الصور MariSilicon X NPU المصممة حصرياً من أوبو. وقال إيثان تشوي، رئيس أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «دائماً ما نضع عملاء أوبو على رأس أولوياتنا عندما نقوم بتطوير منتجات جديدة. وها نحن نعمل جاهدين من جديد لنصل، بل ولنتخطى توقعات عملائنا، وذلك من خلال إطلاق سلسلة هواتف رينو 8 التي تقدم أفضل تجربة مستخدم للهواتف الذكية بدعم من الابتكارات التقنية الرائدة في الصناعة.

كل هاتف من هواتف سلسلة رينو سيتم إطلاقه في السوق مطوراً ومُحدثاً على جميع الأصعدة تأكيداً على هدفنا في تخطي الحدود ووضع معيار جديد للصناعة». وتأخذ سلسلة هواتف رينو 8 نهج أوبو «المرتكز على المستخدم» خطوة إلى الأمام، وذلك من خلال الاعتماد على التقنية الرائدة لينعم المستخدم بأسهل وأسرع تجربة استخدام على الإطلاق. وتتطلع أوبو باستمرار إلى تحسين ما تقدمه منتجاتها، لتظل في ريادة الصناعة مع تقديم تجربة رائدة شاملة لمستخدميها من خلال تحسين أداء البطارية وتوفير تصاميم خلابة وتقديم إمكانيات تصوير ثورية، إلى جانب ميزات أخرى استثنائية.

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