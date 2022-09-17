إطلاق أكبر فيلا في صف المليارديرات بنخلة جميرا

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة ألباغو للتطوير العقاري إطلاق فيلا كاسا ديل سول، الأضخم والأعلى سعراً في دبي على السعفة جي في نخلة جميرا، المعروفة بصف المليارديرات. ومن المتوقع أن تكون الفيلا الجديدة، عند انتهاء الأعمال الإنشائية في الربع الأول من العام المقبل، أعلى الفلل الفاخرة المزدوجة سعراً في سوق دبي العقارية.

وقال مراد أييلديز، مؤسس مجموعة ألباغو العقارية: يسرّنا الإعلان عن فيلا كاسا ديل سول الفاخرة المزدوجة والوحيدة في صف المليارديرات في نخلة جميرا، والمقرر إطلاقها في الربع الأول 2023. وتمتد الفيلا، التي تضمّ 8 غرف نوم، على مساحة 25 ألف قدم مربعة، بمساحة داخلية تبلغ 25 ألف قدم مربعة تتوزع على 4 طوابق تشمل القبو والأرضي والأول والثاني، ما يجعلها الفيلا الأكبر بين الفلل الست لشركة ألباغو في صف المليارديرات. وتضمّ الفيلا مرآباً تحت الأرض يتّسع لـ15 سيارة.

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