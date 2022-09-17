«بيتزا إكسبرس» تضيف 22 طبقاً نباتياً إلى قائمتها

المصدر: (دبي - البيان)

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تحتفل بيتزا إكسبرس بـ 2022 بصفته عاماً استثنائياً، فهو العام الذي يصادف الذكرى الـ57 لبداية شغفها بتقديم أفضل الأطباق وأجمل الأوقات منذ العام 1965، والتزامها المستمر بتقديم أفكار متجددة بنكهات رائعة دون تقديم أي تنازلات في ما يتعلق بالمكونات وجودتها، والاحتفال بمرور 22 عاماً على افتتاح سلسلة مطاعمها في الإمارات.

وتقدم بيتزا إكسبرس قائمة طعام نباتية قوامها الرئيسي بديل الجبن النباتي 100% الحائز على الجوائز، تلبية لتطلعات ضيوفها الباحثين عن بدائل نباتية لمنتجات الألبان لأسباب صحية وبيئية. ومع استمرار نمو الاتجاه العالمي لخيارات الطعام النباتية واتساع شعبيته بالمنطقة، باتت الإمارات من أكثر الدول الداعمة لهذا الاتجاه. وتماشياً مع نمو القطاع الغذائي في دبي، تقدم بيتزا إكسبرس قائمة طعام نباتية لمدة 3 أشهر كعرض محدود الفترة.

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