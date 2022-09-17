8.9 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - البيان)

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تجاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 8.9 مليارات درهم خلال الأسبوع مع تسجيل 1787 مبايعة بقيمة 7.79 مليارات درهم منها 227 مبايعة للأراضي بقيمة 4.35 مليارات درهم و1560 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.44 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 988 مليون درهم في مدينة المطار تليها مبايعة بقيمة 259 مليون درهم في منطقة اليفره 1 تليها مبايعة بقيمة 255 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات وسجلت 66 مبايعة بقيمة 221 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 184 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 83 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في نخلة جميرا.

وسجلت الرهونات 930.7 مليون درهم منها 87 رهونات أراضٍ بقيمة 358.22 مليون درهم و298 رهونات فلل وشقق بقيمة 572.47 مليون درهم. وتم تسجيل 145 هبة بقيمة 205.3 ملايين درهم.

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