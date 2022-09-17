156.5 مليار درهم مكاسب قياسية للأسهم في 5 جلسات

المصدر: أبوظبي ـ وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها على مدار 5 أيام خلال تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي نحو 156.5 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 2.806 تريليون درهم بنهاية التعاملات منها 2.229 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و576.7 مليار درهم للأسهم في سوق دبي. وضخ المستثمرون الأجانب أكثر من 824.4 مليون درهم في السوقين كمحصلة شراء بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات بقيمة 3.877 مليارات درهم مقابل مبيعات بنحو 3.052 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة بأكثر من 24.5 مليار درهم خلال الأسبوع موزعة بواقع 22.1 مليار درهم في سوق أبوظبي و2.44 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 12.5 مليار سهم عبر تنفيذ 106.2 آلاف صفقة.

وارتفعت السيولة بنحو ملحوظ خلال الأسبوع بعد تنفيذ صفقتين كبريين في سوق أبوظبي، الأولى على سهم أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بقيمة 11.74 مليار درهم، والثانية على مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 416.33 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» 4.16% إلى 10204.62 نقاط، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 4.14% إلى 10201.58 نقطة، ونجح المؤشران في تسجيل أعلى مستوياتهما منذ شهر تقريباً.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع مؤشر قطاع المالية 2.99% والعقار 3.44% والصناعة 5.88% والطاقة 5.36% والاتصالات بنسبة 7.59% والمواد الأساسية بنحو 1.88%.

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