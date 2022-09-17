«فريق إكسبو» يقدم عرضاً ملهماً في الأمم المتحدة

المصدر: دبي - البيان

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يقدّم فريق مدينة إكسبو دبي لقادة الدول والحكومات عرضاً ملهماً في مقر الأمم المتحدة، بعد غدٍ الاثنين.

ضمن فعاليات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويحاكي العمل الإبداعي العروض المؤثرة والهادفة التي قُدّمت على قبة ساحة الوصل خلال «إكسبو 2020 دبي» وألهمت الملايين من البشر.

وتمثل المساهمة التاريخية من فريق مدينة إكسبو دبي التزاماً بمواصلة روح إكسبو 2020 كجهة داعية ومساهمة في دفع التقدم في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، ودعم رؤية والتزامات دولة الإمارات في تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة لعام 2030.

وتشكل أهداف التنمية المستدامة رؤية ودعوة عالمية للتعامل مع التحديات التي تواجه عالمنا وتحقيق أهداف محددة بحلول عام 2030. وتقتضي أهداف التنمية المستدامة التعاون والعمل مع جميع الشركاء وبشكل عملي حتى نتمكن من اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة، وهي توفر مبادئ وغايات واضحة لجميع البلدان لتعتمدها وفقاً لأولوياتها وخططها الوطنية مع تسليط الضوء على التحديات البيئية التي يواجهها العالم بأسره.

وتمثل أهداف التنمية المستدامة خارطة شاملة، وتركز على شمول الجميع، حيث لا يمكن لدولة أن تعمل لوحدها لتحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي داخل حدودها فقط، بل يجب على الدول أن تتكاتف وتتعاون لضمان تحقيق الأهداف والاستدامة للعالم أجمع.

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