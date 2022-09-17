«واي كول» تتطلع لجمع 250 مليون دولار

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «واي كول» WayCool، إحدى شركات التكنولوجيا الزراعية وخدمات تطوير وتوزيع الأغذية، ومقرها دبي، عزمها جمع تمويل بقيمة 250 مليون دولار على مدار الـ12 شهراً المقبلة، لتوفير محفظة متكاملة من الخدمات وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية على شركات ناشئة في دولة الإمارات وحول العالم.

هذا وقد أعلنت الشركة أيضاً عن افتتاح مقرها الإقليمي في مركز دبي للسلع المتعددة رسمياً، لخدمة أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط كلها.

وقال كارثيك جايارامان، المؤسس المشارك والعضو المنتدب لشركة «واي كول»: «يسعدنا الإعلان عن خطتنا الطموحة لجمع تمويل بقيمة 250 مليون دولار من مستثمرين في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، حيث نهدف من خلال هذه الخطوة المهمة إلى بناء محفظة متكاملة من خدمات توزيع وتوريد الأغذية.

وكذلك الاستحواذ على شركات تكنولوجية ناشئة متخصصة في مجالات متنوعة، من بينها تكنولوجيا الزراعة المائية وتقنيات التخزين وتمديد فترة صلاحية المنتجات الغذائية وتقنيات سلاسل التوريد وغيرها. ونتوقع أن نحظى باهتمام كبير من جانب المستثمرين في الدولة، نظراً لأن قضية الأمن الغذائي من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للحكومة الإماراتية».

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