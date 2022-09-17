اختتام 67 يوماً من الفعاليات الناجحة لعروض صيف الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فعاليات «عروض صيف الشارقة 2022»، الحدث الرئيس على أجندة الشارقة السنوية لقطاع تجارة التجزئة، بعد موسم ناجح استمر على مدار 67 يوماً، شملت العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والترويجية المتنوعة لكل أفراد المجتمع وفرص الربح والجوائز القيّمة، في مختلف مراكز التسوق على مستوى إمارة الشارقة.

ولاقت فعاليات عروض صيف الشارقة 2022، إقبالاً كبيراً من جمهور المتسوقين من مختلف إمارات الدولة واستقطاب السياح إلى أبرز الوجهات السياحية في إمارة الشارقة وأسواقها، والتي مكنتهم من الاستمتاع ببرنامج حافل بالفعاليات الترفيهية، حيث قضى سكان وزوار الإمارة مع أسرهم عطلة صيفية بأوقات حافلة بالمرح والترفيه، إلى جانب الاستفادة من العروض والحسومات المختلفة التي وصلت إلى 80% على مختلف السلع والمنتجات.

ووفرت غرفة الشارقة من خلال هذا الحدث المهم لمراكز التسوق والمحال التجارية على مستوى الإمارة فرصة استثنائية لتنمية أعمالهم ورفع إيراداتهم، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة الإمارة على خارطة التسوق والسياحة العالمية، حيث تميزت عروض صيف الشارقة 2022 بالتنسيق العالي الذي تم بين مراكز التسوق والوجهات السياحية والترفيهية المشاركة.

الارتقاء بالحدث

وأكد محمد العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، أن نجاح عروض صيف الشارقة 2022، وما حظيت به دورة العام الحالي من استقطاب كبير للمراكز والجهات المشاركة فضلاً عن الزوار والسياح والمتسوقين، إنما يؤكد على المكانة التي تحتلها إمارة الشارقة باعتبارها واحدة من أهم المحطات الرئيسية بالمنطقة ووجهة سياحية للعائلات من مختلف أنحاء العالم خلال فترة الإجازات وموسم الصيف، لاسيما وأن تنوع فعاليات العروض وما قدمته من تجارب استثنائية، أسهمت في دفع سكان وزوار الشارقة إلى استكشاف ما تحفل به الإمارة من وجهات سياحية ومراكز تسوق عالمية المستوى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز