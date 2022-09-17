تمويل بـ 10 ملايين دولارلـ«ذا كلاود»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «ذا كلاود»، منصة الجيل الثالث من المطابخ السحابية، حصولها على تمويل بقيمة 10 ملايين دولار بقيادة ائتلاف ضم ميدل ايست فينتشر بارتنرز وشركة العليان للتمويل (الذراع الاستثمارية لمجموعة العليان في الشرق الأوسط)، وبمشاركة صندوق رؤى للنمو.

وجاء التمويل الناجح من فئة أ (Series A) عقب جولة تمويل أولية في أواخر عام 2019، بقيادة إلكرون فينتشرز، وجولة تمويل لاحقة في نهاية 2020، بقيادة ميدل إيست فينتشر بارتنرز.

وستتيح جولة التمويل الجديدة، بقيادة مجموعة من مستثمري المشاريع، لشركة ذا كلاود مواصلة توسعها في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، وسيعزز هذا الاستثمار أيضاً قدرة الشركة على زيادة وتسريع تطوير منصة المطبخ السحابي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

تأسست «ذا كلاود» في 2019 بدعم من «هب 71»، المنظومة العالمية المميزة لشركات التكنولوجيا في أبوظبي، وتم إنشاؤها على مبدأ «إير بي إن بي المطابخ» وتسمح لأصحاب المطاعم بزيادة استفادتهم من مطابخهم من خلال تحويل مطاعمهم إلى مطابخ سحابية. وتسمح الإمكانات التي تتمتع بها ذا كلاود بإنجاز وتجهيز افتراضي كامل للمشروع في أقل من 30 يوماً.

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