الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة عمل البنية التحتية لمجموعة العشرين

المصدر: أبوظبي - البيان

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شاركت وزارة المالية في الاجتماع الرابع والأخير لعام 2022 لمجموعة عمل البنية التحتية ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد تحت الرئاسة الإندونيسية للمجموعة على مدى اليومين الماضيين 15 و16 سبتمبر عبر تقنيات الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع مخرجات مجموعة العمل لعام 2022، والخطوات المقبلة فيما يتعلق بالأولويات التي حددتها المجموعة لهذا العام.

وضم فريق وزارة المالية المشارك في الاجتماع علي شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وآمنة حسن الشامسي خبير مساعد سياسات وإجراءات مالية. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، وممثلو المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمركز العالمي للبنية التحتية (GI Hub).

ورحب فريق الإمارات بالمخرجات النهائية التي قدمتها المجموعة والتي تهدف إلى تعزيز استدامة قطاع البنية التحتية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. كما أثنى فريق الدولة على الجهود التي بذلتها المجموعة هذا العام ونشر مؤشرات جودة الاستثمار في البنية التحتية. وبدوره استعرض الفريق جهود دولة الإمارات في تطوير مشاريع البنية التحتية واستخدام التكنولوجيا ومعايير الاستدامة.

وناقش أعضاء المجموعة التقدم الذي أحرزته المجموعة بشأن تعزيز وتنمية المشاريع الاستثمارية المستدامة في البنية التحتية، وسبل تشجيع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية المستدامة، إضافة إلى عرض القائمة النهائية الخاصة بدراسات الحالة لمجموعة العشرين بشأن تمويل البنية التحتية الرقمية.

وفي ختام الاجتماع اتفق الأعضاء والمنظمات الدولية المشاركة على عرض مخرجات مجموعة العمل ضمن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين للمصادقة عليها خلال اجتماعهم المقرر في شهر أكتوبر 2022.

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