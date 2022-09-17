تقرير يركز على تنويع المواهب بمهنة المحاسبة في المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

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نشر معهد المحاسبين الإداريين والاتحاد الدولي للمحاسبين تقريرهما عن «تنويع المواهب في مهنة المحاسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ضرورة ملحّة لتحقيق مستهدفات التحول».

وجمع التقرير ردوداً على استطلاع رأي من أكثر من 1100 متخصص محاسبة حالي وسابق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكشف عن العوامل الرئيسية التي تسهم في انخفاض مؤشر التنوع في هذه المهنة، لاسيما على المستويات الإدارية. وكانت نسبة 90% من المشاركين في الاستطلاع من العاملين في مهنة المحاسبة أو ممن عملوا بها سابقاً في الإمارات والسعودية ومصر ولبنان.

ووجدت الدراسة أنه في حين يعتقد 66% من المشاركين بالاستطلاع أن مهنة المحاسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصفة وشاملة، فإن هذه الأرقام انخفضت بشكل كبير عند أخذ المجموعات الديموغرافية الأقل تمثيلاً في المجتمع بعين الاعتبار.

ويعتقد أقل من 35% من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع أنهن يحظين بمعاملة منصفة، ويعملن في بيئة شمولية ترعاها كبار المناصب القيادية، ويحصلن على الفرص والمعلومات والدعم والموارد نفسها التي يحصل عليها نظراؤهم من الموظفين الذكور.

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