«عزيزي» تزيد وتيرة البناء في «ريفيرا» بمدينة محمد بن راشد

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة عزيزي الوصول إلى مراحل متقدمة جديدة في أعمال البناء بمشروعها ريفيرا، مجمع الواجهة البحرية المستوحى من البيئة المتوسطية في قلب مدينة محمد بن راشد.

وسجلت المرحلة الأولى اكتمال عمليات البناء بنسبة إجمالية قدرها 98%، في حين وصلت معدلات الإنجاز في المراحل 2 و3 و4 إلى 90% و65% و21% على التوالي. ومن المتوقع اكتمال العمل فيها في الفترة بين الربع الثالث 2022 والأخير 2024.

ويعتبر ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي. وتم التخطيط له بعناية ليضم 71 مبنى متوسطة الارتفاع، توفر مجتمعة ما يقرب من 16.000 وحدة سكنية.

قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: بعد إنجازنا أخيراً العديد من المباني في المرحلة الأولى، وإطلاق «ريف» الذي يمثل المرحلة الرابعة من ريفيرا، أصبح المخطط الرئيسي لمجمع الواجهة البحرية حقيقة قائمة على أرض الواقع.

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