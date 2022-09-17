«أراضي عجمان» تستخدم «الدرون» في متابعة المشاريع العقارية

المصدر: عجمان - البيان

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قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إنه تم إطلاق مشروع «المتابعة الذكية» والمتمثل في القيام بعمليات المسح الجوي لمتابعة سير العمل في مشاريع التطوير العقاري بالإمارة والوقوف على مراحل تنفيذها باستخدام طائرات «الدرون» مما يضمن دقة وسرعة المتابعة والتقييم الدوري للمشاريع.

مشيرا إلى أن ذلك ياتي من منطلق حرص الدائرة على تبني أحدث أساليب العمل وتوظيف التكنولوجيا في جميع عملياتها وإجراءاته.

وأضاف أن الدائرة تسعى جاهدة إلى تعزيز قدراتها التقنية وتبني منهجيات وآليات عمل عصرية من أجل الارتقاء بجودة خدماتها وتطويرها لتواكب وتيرة النمو المتسارعة التي تشهدها عجمان على مختلف الأصعدة، موضحاً أن «مشروع المتابعة الذكية» من شأنه تقديم قيمة مضافة جديدة ونوعية، لاسيما فيما يتعلق بمتابعة المشاريع العقارية .

وذلك من خلال تقديم صور واضحة ومعلومات وبيانات دقيقة تسهل مهام فرق العمل في الدائرة وتتيح لهم إمكانية تنفيذ عمليات التفتيش والمتابعة بكفاءة عالية وفي وقت وجيز مقارنة بالأساليب التقليدية المتبعة.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن استخدام الطائرات من دون طيار «درون» سيكون على نطاق واسع ليشمل العديد من العمليات والإجراءات الأخرى لدعم الموظفين وتسهيل مهامهم اليومية من خلال الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات وأجهزة الذكاء الاصطناعي المتطورة.

مؤكداً أن ما تشهده إمارة عجمان من تطور وازدهار يحتم على الدائرة مضاعفة جهودها وتكريس طاقاتها للارتقاء بالأداء ومواكبة هذا النمو.

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