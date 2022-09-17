«إم بي جي»: ضريبة الشركات حقبة جديدة تبدأ في يونيو 2023

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة «إم بي جي» لخدمات الشركات أن الضريبة الاتحادية التي تبلغ 9 % والتي ستطبق على الشركات بالإمارات التي تزيد أرباحها على 375 ألف درهم، اعتباراً من 1 يونيو 2023، سيتم استثناء شركات المنطقة الحرّة منها، شرط استيفائها لشروط معيّنة..

وقالت الشركة إنه يتوجّب على شركات المنطقة الحرّة أن تدرك أنها قد تُلزم بدفع ضريبة الشركات، بل أيضاً أنّ نطاق التغطية ومعدل الضريبة الفعلي قد يتخطّى 9 % نتيجة عوامل متنوّعة، تشمل الشروط المتعلقة بالإمدادات المحليّة، والضرائب العابرة للحدود والتسعير التحويلي وغيرها من المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتتمتع الكيانات المؤسسة في المناطق الحرة بإعفاءات ضريبية محددة، شرط أن تحتفظ بنشاط اقتصادي مناسب وتمتثل للمتطلبات التنظيمية الخاصة بالمنطقة الحرة المعنية، وتحرص على تقديم دفاتر الحسابات المدققة، والأهم من ذلك ألا تحقق دخلاً من المؤسسات القائمة في الدولة أو تستحصل على دخل ما جراء تقديم خدمة من داخل المنطقة الحرة أو المناطق الحرة الأخرى.

ويعدّ تأثير المنشئة الدائمة للمناطق الحرّة على ممارسة الأعمال التجارية من خلال المؤسسات القائمة داخل الدولة والإعفاء من الضرائب المقتطعة على المدفوعات التي تقدّمها هذه المنشآت مفهوماً آخر تمّ تقديمه في هذه المناطق وسيكون له تأثير بعيد المدى في المستقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز