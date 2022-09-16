«دي بي ورلد» ومؤسسات بحرية رائدة تشارك في المؤتمر السعودي البحري

المصدر: الدمام - السعودية - البيان

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تشهد النسخة الثالثة من المؤتمر السعودي البحري مشاركة قياسية من الجهات الحكومية وكبرى الشركات العالمية والإقليمية، لا سيما وأنها النسخة الأولى التي يتم تنظيمها حضورياً بعد الجائحة وتعافي الاقتصادات العالمية من آثارها غير المسبوقة في سلسلة الإمداد والتوريد. ويشهد الحدث مشاركة كل من «دي بي ورلد»، و«أتكو»، و«التميمي ومشاركوه»، و«محطة بوابة البحر الأحمر»، إضافة إلى «إينس»، وما يزيد على أكثر من 50 مؤسسة بحرية رائدة.

ويسلط المؤتمر في دورته الثالثة الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة في القطاع البحري، ويعرض أبرز المستجدات المتعلقة بتسريع التحول الرقمي وتبني الحلول التكنولوجية المتطورة في جميع عمليات القطاع. ويهدف المؤتمر، الذي سيُعقد في 28-29 سبتمبر 2022 في الظهران إكسبو بمدينة الدمام، إلى توفير أفضل السبل لفتح آفاق واسعة لتطوير نماذج الأعمال واستكشاف فرص توظيف قدرات البيانات الضخمة وحلول التكنولوجيا الذكية في القطاع البحري.

ويرى خبراء الصناعة البحرية أن هناك حاجة متزايدة إلى توظيف حلول البيانات الضخمة في القطاع البحري وتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من أجل مساعدة القطاع على مواكبة التوجه العام نحو الرقمنة في القطاعات اللوجستية الأخرى، لا سيما في مجالي الشحن الجوي والبري، وقد برزت هذه الحاجة بشكل كبير خلال الجائحة التي أكدت دور الرقمنة وأدوات التحكم عن بعد في استدامة القطاع.

وقال كريس مورلي، مدير الفعاليات البحرية في «إنفورما ماركتس»: يجمع المؤتمر السعودي أهم وأفضل مزودي حلول التكنولوجيا المتقدمة في العالم ضمن منصة واحدة، لتعزيز التكامل بين حلول التكنولوجيا وتوفير منظومات رقمية شاملة للقطاع البحري.

ويمثل المؤتمر فرصة ذهبية لإقامة الشراكات الاستراتيجية بين كل من مزودي الخدمات، والمستثمرين، والحكومات المحلية، لتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق نقلة نوعية تسهم بدورها في الوصول بالقطاع إلى تحقيق الريادة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

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