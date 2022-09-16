نجاح استثنائي للدورة الخامسة والعشرين لـ «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أكد الشركاء الاستراتيجيون للدورة الخامسة والعشرين لمفاجآت صيف دبي أن الحدث حقق نجاحاً استثنائياً، حيث أسهم في تنشيط الأسواق خلال موسم الصيف.

وكذلك تعزيز مكانة دبي بوصفها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية والمفضلة للزيارة على مدار العام، مؤكدين في الوقت ذاته أن هذه الدورة حققت الكثير من النتائج الإيجابية مع زيادة كبيرة بأعداد مرتادي مراكز التسوق وارتفاع ملموس للمبيعات.

قدمت مفاجآت صيف دبي، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، على مدار 10 أسابيع متتالية استمرت من 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر 2022، الكثير من التجارب الممتعة، وعروض التسوق المذهلة، والفعاليات الترفيهية المميزة، وتناول أشهى المأكولات، واللحظات التي لا تُنسى، وهو ما أسهم في إتاحة الفرصة للأعمال أن تنمو وتزدهر.

اليوبيل الفضي

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تعتبر الدورة الخامسة والعشرون لمفاجآت صيف دبي واحدة من أفضل الدورات التي أقيمت حتى الآن.

وجاءت تتويجاً للاحتفال باليوبيل الفضي لهذا الحدث الصيفي المميز، وذلك بفضل المجموعة الرائعة التي تم تقديمها من الفعاليات المشوقة، والعروض الترويجية، والتجارب المتنوعة التي أقيمت في مراكز التسوق والمعالم السياحية والمطاعم والفنادق طوال موسم الصيف».

وأضاف: لعبت مفاجآت صيف دبي دوراً حيوياً في تعزيز قطاعي التجزئة والسياحة في دبي على مدار الـ 25 عاماً الماضية، ما ساعد على تحويل المدينة إلى واحدة من أفضل الوجهات العالمية للسياحة والتسوق.

وقال إن علاقتنا المتميزة مع الشركاء في القطاعين العام والخاص تمكننا من تقديم أفضل التجارب، ونحن فخورون بالعمل مرة أخرى بشكل وثيق مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، لتقديم 10 أسابيع من المفاجآت والفعاليات الرائعة للجميع. ونحرص كذلك على تقديم أفضل التجارب لسكان وزوار دبي في المهرجانات والفعاليات التي ننظمها على مدار العام.

الدورة 26

وبتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سيكون الجمهور على موعد مع مفاجآت صيف دبي مجدداً في دورتها الـ 26 خلال صيف العام 2023.

آي ديلز

وقال جاد طبيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي ديلز: فخورون بتتويج مهرجان ناجح آخر مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التي تواصل تمهيد مستقبل السحوبات والعروض الترويجية في دبي من خلال تشجيع السحوبات الرقمية. لعل ما قدمناه خلال مفاجآت صيف دبي هو أبرز شهادة على ذلك.

بعد أن منحنا أكثر من 500 جائزة تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون درهم طوال فترة الصيف الرائعة، من ضمنها 10 سيارات، و10 ملايين درهم نقداً، وهذا إنما يدل على أننا نشهد وبشكل مباشر زيادة الثقة في السحوبات الرقمية.

مراكز تسوق الفطيم

وقال هيثم حجار، المدير العام لمجموعة مراكز تسوق الفطيم في الإمارات: «تمثّل مفاجآت صيف دبي على الدوام حدثاً مهماً على قائمة الفعاليات المميزة التي تستضيفها مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم. وشهد دبي فستيفال سيتي مول نجاحاً مذهلاً خلال الموسم الجديد، حيث ارتفع متوسط قيمة عمليات الشراء بمعدل ثلاثة أضعاف، فضلاً عن زيادة إجمالي عدد الزوار بنسبة تقارب 14% مقارنةً بالعام الماضي.

وتعكس هذه الأرقام التأثير الإيجابي لمفاجآت صيف دبي على وجهات البيع بالتجزئة، والتي تتكامل مع عروض دبي فستيفال سيتي مول المتميزة التي تركز على العملاء وتقدم مجموعة واسعة من الخيارات التي تلائم أذواق الجميع. ونسعى لمواصلة هذا النجاح خلال العام المقبل».

نخيل

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة «نخيل»: «تستمر مفاجآت صيف دبي في دورتها الخامسة والعشرين في تحقيقها النجاح الكبير عاماً بعد عام. نشعر بالفخر باستقبال أعداد كبيرة من الزوار الذين توافدوا من جميع أنحاء البلاد في ظل إطلاق العديد من برامج البيع بالتجزئة الجذّابة التي نظّمتها شركة «نخيل».

وذلك في «نخيل مول»، و«ابن بطوطة مول»، و«سيركل مول»، والتي تضمنت فعاليات تركز على عودة الأطفال إلى المدارس والتسوق والفوز بالعروض، بالإضافة إلى الحملات الترويجية الحصرية. ومع اختتام مفاجآت صيف دبي 2022، نستعد لتقديم مجموعة من الأنشطة التفاعلية المليئة بالحيوية عبر مختلف الأصول التابعة لنا خلال موسم الشتاء».

ميركاتو وتاون سنتر جميرا

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: حقق ميركاتو وتاون سنتر جميرا نتائج إيجابية خلال الدورة الخامسة والعشرين من مفاجآت صيف دبي.

ولعبت العروض والفعاليات اليومية وعروض التسوق الترويجية والجوائز الأسبوعية النقدية والتخفيضات المذهلة دوراً مهماً في استقطاب أعداد متزايدة من المتسوقين من السياح والمواطنين والمقيمين للاستفادة من التخفيضات الكبيرة عبر العديد من المتاجر في كل من ميركاتو وتاون سنتر جميرا.

وكذلك الاستمتاع بتجربة تسوق لا تنسى، وأيضاً الفوز بإحدى الجوائز المميزة. وتعد مفاجآت صيف دبي من أهم المهرجانات التي تسهم بدعم قطاعي التجزئة والسياحة، فقد ارتفعت نسبة المبيعات ومعدل الزوار خلال الدورة الحالية بنسبة 50% مقارنة مع 2021.

دبي المالي العالمي

وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي لإدارة العقارات في مركز دبي المالي العالمي: «ملتزمون بمواصلة دعم رؤية دبي لترسيخ مكانتها العالمية وجهةً مفضلة للزيارة على مدار العام.

واحتفاءً بالدورة الخامسة والعشرين لمفاجآت صيف دبي، عقدنا شراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لتقديم مفاهيم ممتعة وفريدة من نوعها عبر وجهة «جيت أفينيو» في مركز دبي المالي العالمي.

والتي تضمن تلبية تطلعات الزوار على اختلافها، وذلك طوال فترة مفاجآت صيف دبي. كما سنواصل التركيز على الترويج للأحداث الثقافية الملهمة والثرية في «جيت أفينيو» لتمكين رواد الوجهة من الاستمتاع بمختلف العروض والأنشطة».

إينوك

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «التزاماً منّا بدعم نمو قطاعي السياحة والتجزئة في دبي، نحن في مجموعة إينوك ماضون قدماً في شراكتنا المستمرة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لتقديم «مفاجآت صيف دبي»، المناسبة التي تمثّل فرصة رائعة لمكافأة عملائنا على ولائهم المتواصل على مرّ السنوات.

ومع الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لـ«مفاجآت صيف دبي»، حققت الفعاليات هذا العام نجاحاً استثنائياً، وقد ركّزنا من خلالها على منح العملاء مزايا تضمن لهم القيمة المضافة بالتزامن مع سعينا لتعزيز نمو المبيعات على أساس سنوي».

ميريكس للاستثمار

وقالت ليزيل فيتوسي، رئيس التسويق، ميريكس للاستثمار: «حققت مفاجآت الصيف نجاحاً كبيراً هذا العام، بالتزامن مع احتفالها بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لهذا الحدث البارز، ولذلك حرصنا أن يستمتع الزوار بأنشطة مليئة بالمرح عبر وجهاتنا الثلاث لخلق تجارب لا تُنسى».

وأضافت: «مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم، أطلقنا في «سيتي ووك» «فوتبول مانيا» التي قدمت للزوار أربع ألعاب مرخصة مستوحاة من أجواء كرة القدم الحماسية على جدار رقمي ضخم، والتي شهدت بدورها إقبالاً كبيراً من قبل عشاق الكرة من جميع أنحاء الإمارات للاستمتاع بها. وفي «لا مير»، عادت ليلة السيدات إلى «لاجونا ووتر بارك»، التي قدمت مجموعة متنوعة من الأنشطة المائية.

إضافةً إلى المطاعم التي تقدم أطباقاً ومشروبات بنكهات مميزة. في حين أضافت وجهة «بافيليون آت ذا بييتش»، التي تعد أحدث نقطة جذب سياحي في وجهة «ذا بييتش»، والتي تمتد على مساحة تبلغ 60 ألف قدم مربعة، وتضم ستة مطاعم مرخصة، أجواءً مفعمة بالمرح للزوار خلال فعاليات مفاجآت صيف دبي، عبر تقديم مجموعة واسعة من العروض الترفيهية وما توفره من عروض المأكولات والمشروبات حول العالم».

دبي القابضة لإدارة الأصول

وقال فريد عبد الرحمن، مدير عام وجهات التسوق في دبي القابضة لإدارة الأصول: «كما في كل عام، توفّر فعاليات «مفاجآت صيف دبي» تجارب إضافية ومميزة لضيوف وجهاتنا وتعزز مكانة دبي مركزاً سياحياً عالمياً نابضاً بالحياة.

وخلال الموسم الـ25 وبالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، قدمنا مجموعة فعاليات ونشاطات متنوعة أسهمت في تعزيز تجارب الترفيه والتسوق التي توفرها وجهاتنا ذات المواقع الاستراتيجية في إمارة دبي مثل بلوواترز والسيف».

وأضاف: «تشكل دبي وجهة عالمية للسياحة والترفيه، حيث تمتلك أجندة غنية بالأنشطة والفعاليات بشكل عام وفرص التسوق بشكل خاص.

والتي بدورها تسهم في تعزيز هذه المكانة، وتشكل عامل جذب للزوار من مختلف أنحاء العالم لوجهات الترفيه والتسوق طيلة موسم الصيف، وتجلب معها العديد من الفرص للمتسوقين من السياح والمقيمين على حد سواء، ونحن سعداء باختتام مشاركتنا وبكوننا جزءاً من هذه المبادرة المتميزة بشكل مستمر، ونتطلع قدماً إلى الشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في المناسبات القادمة.

كما أطلقنا خلال مفاجآت صيف دبي «دليل الذواقة»، الذي يسلط الضوء على المجموعة الواسعة من الأطباق الشهية التي تقدمها المطاعم المنتشرة في وجهاتنا الثلاث خلال فصل الصيف».

طيران الإمارات

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «شهدنا إقبالاً كبيراً على زيارة دبي هذا الصيف، ما يؤكد جاذبيتها كونها وجهة سياحية عالمية. وبفضل تجدد وتنوع برامجه، فإن حدث مفاجآت صيف دبي يواصل لعب دور مهم في جذب الزوار والسياح من خلال تجارب التسوق ذات المستوى العالمي ومناطق الجذب الرائعة والفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع الأذواق والميزانيات.

ويُظهر استمرار نجاح مفاجآت صيف دبي مكانة المدينة بوصفها وجهة صيفية مفضلة لدى المسافرين، ونحن في طيران الإمارات فخورون بلعب دور مهم في الترويج لدبي في وجهاتنا العالمية وتسهيل السفر إليها، في الوقت الذي نواصل توسيع شبكة خطوطنا وتعزيز جداول رحلاتنا».

ماجد الفطيم العقارية

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «في كل عام وخلال مفاجآت صيف دبي، نقدم تجارب بيع بالتجزئة مميزة ومبتكرة تجذب السكان والسياح إلى مراكز التسوق التابعة لنا، وشكل هذا العام خير دليل على ذلك، ففي الوقت الذي كان المتسوقون يتطلعون إلى تحقيق تجربة شاملة داخل المراكز التجارية، أطلقنا أول عرض إقليمي لتجربة «مينيونز:

ذا رايز أوف غورو» والعرض الترويجي الخاص بمتجر LEGO المرخص في مول الإمارات و«سيتي سنتر مردف»، ما جذب الآلاف من العائلات.

بالإضافة إلى ذلك، قدمنا تجربة مؤقتة لفن الطهي في «سيتي سنتر مردف»، بمشاركة المتجر الخاص بالمأكولات المحلية المفضل «سولت»، ويأتي ذلك بعد نتائج «التصويت الخاصة بمراكز التسوق سيتي سنتر».

كما أطلق «سيتي سنتر ديرة» حملته «أقرب من أي وقت مضى» لمنح الزائرين فرصة إرسال البطاقات البريدية الإلكترونية إلى أحبائهم كجزء من جهود مركز التسوق، لإرساء علاقات مميزة وقيّمة مع المجتمعات المحيطة. وانطلاقاً من مكانة وأهمية مفاجآت صيف دبي، في موسم الصيف في الإمارات، فإننا سعداء بتقديم تجارب تسوق فريدة من نوعها، بالإضافة إلى تخفيضات وعروض ترويجية تتيح لكل الناس قضاء أسعد وأمتع الأوقات».

عبد الواحد الرستماني للسيارات

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالواحد الرستماني للسيارات: «تستقطب مفاجآت صيف دبي الناس في كل عام من الإمارات وخارجها، للاستفادة من عروض التجزئة الاستثنائية التي تطلقها الشركات في جميع أنحاء دبي، لا سيما وأنه تم تصميمها بهدف إسعاد الجميع. إننا في العربية للسيارات نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع هذا الحدث الرائع منذ انطلاقته الأولى قبل 25 عاماً.

حيث نحرص في كل دورة منه على تقديم صفقات جذابة عبر تشكيلة سيارات نيسان وإنفينيتي ورينو. وبفضل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، ستظل دبي الوجهة الأبرز عالمياً لتستقبل المتسوقين من شتى أنحاء العالم كل عام، وتوفر لهم العروض والفرص الاستثنائية».

دعم

تلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين، مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا»، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبدالواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي (جيت أفينيو)، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

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