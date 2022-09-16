طرح هواتف آيفون الجديدة في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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تجمعت أعداد كبيرة من المشترين أمام متاجر «أبل» في دبي وأبوظبي وفي بلدان أخرى مثل استراليا واليابان والهند منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة وذلك للمسارعة والحصول على أحدث ابتكارات عملاق التقنية الأمريكي من هواتف آيفون 14 الجديدة. ولم يمنع غلاء الأسعار، مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى، محبي «آيفون» من الحرص على الفوز باقتنائه، حيث تراوحت أسعار الهواتف الجديدة بين 3,399 وحتى إلى 6,799 درهماً بالنسبة لهاتف آيفون 14 برو ماكس نسخة 1 تيرابايت.

وافتتحت العديد من متاجر “أبل ستور” حول العالم مبكراً في حوالي الساعة 8:00 صباحاً بالتوقيت المحلي للسماح للعملاء باستلام الأجهزة المحجوزة وإجراء عمليات الشراء دون الحاجة إلى الحضور.



وتتميز الهواتف الجديدة بالعديد من المميزات الجديدة خصوصاً لجهة نظام الكاميرا والمعالج الأقوى والشاشة الأكثر سطوعاً وميزة "الجزيرة الدينامية" في هواتف "برو" بالإضافة إلى ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية التي تسمح للمستخدمين بالتواصل مع المستجيبين الأوائل في حالة الطوارئ في المناطق التي لا تحتوي على تغطية 4G أو 5G في كافة هواتف آيفون 14، والتي من المتوقع أن تجذب آبل بها شريحة كبيرة من مستخدمي هواتف آندرويد خصوصاً في الدول النامية التي تنخفض فيها نسبة التغطية بشبكات 4G.



ويمثل نظام الكاميرا في الهواتف الجديدة معياراً جديداً لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو مع كاميرا رئيسية جديدة 12MP تتميز بمستشعر أكبر وبكسلات أكبر، وكاميرا العمق الحقيقي أمامية جديدة، وكاميرا واسعة للغاية لالتقاط مشاهد أوسع.



وتحوي كاميرا العمق الحقيقي الأمامية الجديدة بفتحة عدسة ƒ/1.9 تتيح أداءً أفضل في الإضاءة الخافتة للصور والفيديوهات. وباستخدام الضبط التلقائي للعدسة لأول مرة، يمكنها ضبط التركيز بشكل أسرع في الإضاءة الخافتة والتقاط الصور الجماعية من مسافة أبعد، فيما تم دعم فلاش الكاميرا بتكنولوجيا انسجام اللون محسن أكثر سطوعاً بنسبة 10% ويوفر تناسق أفضل لإضاءة أكثر انسجاماً.



كما يدعم هاتف آيفون 14 برو ميزات أمان تتضمن القدرة على التحقق من الصدمات في حالات حوادث السيارات، كما يدعم الهاتف 50 مشغل للجيل الخامس حول العالم.

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