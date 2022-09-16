تعاون بين وزارة المالية وجمعية المدققين الداخليين

المصدر: (دبي ـ البيان)

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وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جمعية المدققين الداخليين مدتها ثلاثة أعوام تجدد تلقائياً، وذلك بهدف مد وتوطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك في مجال المبادرات والمشاريع المجتمعية، وتبادل الأنظمة وإجراءات العمل الداخلية والارتقاء بخدمات التدقيق الداخلي.وقع المذكرة عن وزارة المالية فاطمة النقبي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة بالإنابة، في حين وقعها عن الجمعية عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس الإدارة وذلك في مقر الوزارة بدبي.

وبموجب هذه المذكرة ستعمل وزارة المالية على توفير التسهيلات والكفاءات البشرية اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة المرتبطة بمهمة التدقيق الداخلي، في حين تلتزم الجمعية بإعداد وتنفيذ الدورات والبرامج التدريبية وتوفير الاستشارات في مجال التدقيق الداخلي، والحوكمة إلى جانب تقديم خدمة توكيد الجودة.

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