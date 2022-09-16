«أغذية» توزع 65.3 مليوناً أرباحاً مرحلية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وافقت الجمعية العمومية لمجموعة أغذية خلال اجتماعها أمس افتراضيًا، على اقتراح مقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية تعادل 8.25 فلوس لكل سهم وبقيمة إجمالية 65.31 مليون درهم عن النصف الأول 2022.

وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 118 مليون درهم بزيادة 74% مقارنة بالنصف الأول من 2021، وعكست نتائج أعمال «أغذية» للنصف الأول من 2022 الأثر الإيجابي لعمليات الاستحواذ التي أجرتها المجموعة، بالإضافة إلى مبادراتها الرئيسية لتحسين التكلفة .

وتبنت «أغذية» في أبريل 2021 سياسة توزيع أرباح نصف سنوية تماشيًا مع التزام المجموعة بتنمية عوائد مساهميها وتنامي أعمالها وتحسن أداء مسيرتها المالية بالتوازي مع الحفاظ على القدرة على توزيع رأس المال في تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالتوسع وعمليات الدمج والاستحواذ.

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