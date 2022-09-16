3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أكثر من 3 مليارات درهم، مع تسجيل 345 مبايعة بقيمة 2.78 مليار درهم، منها 54 مبايعة للأراضي بقيمة 2.27 مليار درهم، و291 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 503.09 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 255 مليون درهم، في منطقة الصفوح الثانية، تليها مبايعة بقيمة 181 مليون درهم في جميرا الثانية، تليها مبايعة بقيمة 173 مليون درهم في جميرا الثانية.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق، من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم، وتلتها جميرا الثانية بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، وثالثة في اليفرة 2، بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في نخلة جميرا، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بـ 15 مليون في منطقة برج خليفة، ومبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في جميرا الأولى.

وتصدرت مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم، وتلتها منطقة ورسان الأولى، بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة، بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 191.85 مليون درهم، منها 12 رهن أراضٍ بقيمة 78.15 مليون درهم، و59 رهن فلل وشقق بقيمة 113.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 30 مليون درهم، وأخرى في نخلة جميرا بقيمة 16 مليون درهم.

وتم تسجيل 18 هبة بقيمة 50.79 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 16 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 10 ملايين درهم.

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