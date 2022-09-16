مطار الشارقة يحصل على اعتماد «برنامج تجربة المتعاملين»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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حاز مطار الشارقة اعتماد «برنامج اعتماد تجربة المتعاملين في المطارات» بعد إتمامه المتطلبات اللازمة للمستوى الأول من البرنامج، ليصبح واحداً من بين 8 مطارات فقط في الشرق الأوسط حاصلة على الاعتماد، وهو برنامج الاعتماد الوحيد عالمياً الذي يوفر رؤية شاملة لإدارة تجربة المتعاملين في قطاع الطيران.

وقال علي المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «يقوم المطار بفتح جسور التواصل مع المتعاملين ومعرفة احتياجاتهم وتوقعاتهم، ومن ثم اختبار تجاربهم بشكل دوري عن طريق قياس مدى رضاهم»، مشيراً إلى سعي الهيئة الدائم لتوفير تجربة سفر آمنة ومميزة للجميع.

وتسلم المدفع الجائزة خلال القمة العالمية لتجربة المتعامل المقامة بمدينة كراكوف في بولندا. كما تسلم جائزة «أفضل مطار في تقديم خدمة مميزة للمتعاملين» بالشرق الأوسط، ضمن فئة المطارات بطاقة استيعابية بين 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، والتي أعلن عنها في مارس .

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