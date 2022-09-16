مؤتمر ومعرض «سيتريد البحري» يعود مجدداً إلى دبي مايو 2023

المصدر: دبي - البيان

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يعود إلى دبي مجدداً مؤتمر ومعرض «سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط 2023»، الذي تنظمه «سيتريد ماريتايم»، إحدى أكبر الجهات المنظمة للفعاليات والمؤتمرات البحرية على مستوى العالم، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023 لينطلق بحلة جديدة تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن فعاليات أسبوع الإمارات البحري.

وقال المهندس حسن المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل: «شهد القطاع البحري نمواً سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية محلياً وعالمياً، لا سيما خلال الجائحة حيث أظهرت موانئنا مرونتها في المحافظة على استمرارية العمليات على مدار الساعة لتكون دعامة رئيسة لحكومات المنطقة في الحفاظ على الإمدادات الحيوية.

وفي دولة الإمارات يعتبر القطاع البحري ركيزة اقتصادية رئيسة بفضل إمكاناتنا غير المحدودة وكفاءاتنا ومواهبنا المؤهلة التي واكبت التطورات المتلاحقة في هذا القطاع».

وأشار إلى أن الجهود المتضافرة لأكثر من 20 ميناء ومختلف الجهات البحرية الحكومية والخاصة أسهمت بـ 90 مليار درهم في ناتج الإمارات، ما عزز مكانتها مركزاً بحرياً دولياً يتبوأ مرتبة الصدارة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية.

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