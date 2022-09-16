بحث التعاون بين غرفة أبوظبي وكازاخستان

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع سفارة كازاخستان لدى الدولة فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتوسيع الأعمال بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره الكازاخي، في ظل ما يملكه البلدان الصديقان من علاقات متميزة، ومزايا جاذبة للاستثمارات، تسهم في تنظيم الشراكات المستقبلية وفتح الأسواق التجارية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالسفير ماديار مينيلبيكوف السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية كازاخستان لدى الدولة، في مقر برج غرفة أبوظبي، بحضور محمد المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.

وأكد عبدالله محمد المزروعي، أنكازاخستان تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، مشيرا إلى أن الزيارة تخدم فرص توسيع مستويات التعاون الاقتصادي في الكثير من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتساعد على تطوير العلاقات والعمل على رفع وتحسين مستوى التبادل التجاري والاستثماري، والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الصديقين، التي من شأنها توظيف إمكانات عدة وفرص جديدة بشتى المجالات.

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