إكسبو الشارقة يستضيف المنتدى الدولي لمصممي المجوهرات

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تشهد فعاليات النسخة الـ50 من معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر استضافة المنتدى الدولي لمصممي المجوهرات، بمشاركة واسعة من أبرز مؤسسات ومعاهد التصميم حول العالم، وكبار المتحدثين والخبراء، وأهم اللاعبين المحليين والعالميين في مجال تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات.

وأكد سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن فعاليات النسخة الـ50 من معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» ستشهد إلى جانب المنتدى برامج وورش عمل وأنشطة مبتكرة تنظم للمرة الأولى في تاريخ الحدث، وذلك في إطار حرص المركز على تقديم دورة تليق بالمكانة الرائدة للمعرض كواحد من أهم الفعاليات المتخصصة بالذهب والمجوهرات على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى أهمية المنتدى بما يتضمنه من أجندة عمل وجلسات حوارية.

وأشار سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، إلى أن فعاليات المنتدى الدولي لمصممي المجوهرات الذي سيُنظم في اليوم الثالث للمعرض من الساعة 6 إلى 8 مساءً في القاعة رقم 5 بمركز إكسبو الشارقة، سيتيح للمشاركين الفرصة للاطلاع على اتجاهات التصميم الجديدة والمبتكرة في عالم الذهب والمجوهرات وأبرز التقنيات المستخدمة في هذا المجال، والتي سيقدمها نخبة من المتحدثين والخبراء من أهم مؤسسات ومعاهد التصميم في العالم .

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