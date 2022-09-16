استعراض آخر الاستعدادات لـ«جائزة الشارقة للتميز»

المصدر: الشارقة - البيان

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استعرض مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، آخر المستجدات ومجريات وخطة عمل الجائزة، وذلك في إطار التحضيرات القائمة لتنظيم دورتها الجديدة للعام 2022، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي انعقد في مقر الغرفة برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، وبحضور أعضاء المجلس سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد العوضي مدير عام الغرفة والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، ولالو صاموئيل رئيس مجموعة اللجنة التمثيلية لقطاع الصناعة في الغرفة وندى الهاجري المنسق العام للجائزة.

ودعا العويس فرق العمل إلى تكثيف الجهود للترويج لمختلف فئاتها، بما يحقق أهدافها في تعزيز ثقافة التميز والجودة ضمن مسؤوليتها في أن تكون القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية في الإمارة والدولة، وذلك ترجمة للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي على مستوى الإمارة والدولة ودول التعاون.

نتائج مثمرة

واستعرضت ندى الهاجري، الاستعدادات التي تمت خلال الأشهر الماضية، ونتائج الجولة الترويجية بدول مجلس التعاون، لترشيح منشآت القطاع الخاص للمشاركة بالجائزة، والتعريف بفئتي «جائزة الشارقة للتوطين الخليجية وجائزة الشارقة للتميز الخليجية»، فضلاً عن تشجيع الشركات في هذه الدول الشقيقة على الإبداع والتميز في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن نتائجها هذا العام ستكون الأفضل لاسيما بعد التجاوب الكبير الذي شهدته الجولة والتعاون المثمر من قبل كافة الغرف الخليجية الذين أبدوا استعداداً كاملاً للترويج للجائزة لدى مجتمع الأعمال ومنشآت القطاع الخاص.

ونظمت الجائزة عدداً من الندوات التعريفية التي سلطت الضوء على معايير الفئات وآليات المشاركة بالجائزة بفئاتها التسع.

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