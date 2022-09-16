الإمارات الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً باستقطاب الوافدين

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر استقطاباً للوافدين على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فيما حلت بالمركز الثامن عالمياً.

وذلك بحسب «استطلاع سيغنا 360 للصحة والعافية لعام 2022».

وكانت الإمارات الدولة الوحيدة من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ضمن قائمة الدول العشر الأكثر جذباً للوافدين للانتقال إليها بحسب الاستطلاع الصادر عن الشركة الأمريكية المتخصصة عالمياً في مجال الخدمات الصحية. وشمل الاستطلاع 197 دولة، وأظهر أن 4% ممن ينوون الانتقال من بلدانهم للعيش والعمل يرغبون بالقدوم إلى الإمارات.

وسجل المنتقلون إلى الإمارات أطول فترة إقامة بمتوسط 4.4 سنوات للفرد مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 3.2 سنوات، الأمر الذي يعزى إلى جودة الحياة ومستويات الرفاهية التي يحظى بها المقيمون في الدولة، إضافة إلى الوضع المالي القوي، وسوق العمل الأكثر استقراراً في الدولة.

وكشفت «سيغنا» عن نتائج استطلاعها خلال جلسة بحضور جيروم دروش، الرئيس التنفيذي للخدمات المحلية والخدمات الصحية لدى «سيغنا». وقال دروش: «كشفت النسخة الثامنة من «استطلاع سيغنا 360 للصحة والعافية لعام 2022» عن رؤى مثيرة للاهتمام حول رفاهية الناس وصحتهم في مختلف الأسواق.

والتي كان من أبرزها تصدر الإمارات العديد من المؤشرات في هذه المجالات». وأضاف: «الحاجة لتعزيز صحة الموظفين وعافيتهم أصبحت بالغة الأهمية، وينبغي لأصحاب العمل تكثيف الجهود لتقديم المزيد من الرعاية والدعم لموظفيهم».

صحة عامة

ومن أبرز نتائج الاستطلاع احتلال الإمارات مرتبة متقدمة في المتوسط العالمي للصحة العامة، حيث سجلت الإمارات 68.2 نقطة في مؤشر الرفاهية، أعلى كثيراً من المتوسط العالمي البالغ 62.9 نقطة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والصين، وإسبانيا، وأستراليا، وسجلت الإمارات نمواً بنسبة 2.1% مقارنة بعام 2021، في حين كان متوسط النمو العالمي 0.7% فقط.

● مؤشر الصحة الجسدية: في الإمارات 65.4 نقطة – المتوسط العالمي 59.9 نقطة.

● مؤشر الصحة الاجتماعية: في الإمارات 67.1 نقطة – المتوسط العالمي 62.9 نقطة.

● مؤشر الصحة الأسرية: الإمارات 73.1 نقطة – المتوسط العالمي 67.1 نقطة.

● مؤشر الاستقرار المالي: الإمارات 59.8 نقطة – المتوسط العالمي 56 نقطة.

● مؤشر رفاهية العمل: الإمارات 71.7 نقطة – المتوسط العالمي 69.5 نقطة.

قضاء وقت مع الأسرة

يعتبر قضاء وقت مع الأسرة الأولوية القصوى لدى سكان الدولة، حيث أشار 56.4% من المشاركين في الاستطلاع من سكان دولة الإمارات إلى قدرتهم على قضاء وقت مناسب مع أسرهم بالمقارنة مع 45.5% من المشاركين حول العالم، الأمر الذي يشير إلى أهمية هذا الجانب في الدولة.

خيارات وظيفية

تمكن الخيارات الوظيفية المتزايدة الناس في الإمارات من إعادة تقييم نمط حياتهم ومكان عملهم.

صدارة

وتصدرت الإمارات المؤشر العالمي لرغبة الموظفين في تغيير مكان العمل، حيث أدى النمو بالدولة وتنوع خيارات تأشيرات العمل وزيادة الفرص الوظيفية إلى تغيير عدد أكبر من الموظفين في الإمارات لوظائفهم على مدار الـ12 شهراً الماضية (40.1%) مقارنةً بالمتوسط العالمي (24%).

كما صرح 55% بأنهم يرغبون في تغيير وظائفهم خلال الـ12 شهراً المقبلة مقابل 36% عالميا.

وأشار 53.2% من السكان في الدولة إلى إمكانية الحصول على وظيفة أقل أجراً إذا كان ذلك يعني أن لديهم الوقت للقيام بأشياء أخرى، مقابل 42% عالميا.

وأشار التقرير إلى اعتماد نماذج جديدة للحصول على الرعاية الصحية، حيث أعرب 52% من المقيمين بالإمارات عن ثقتهم بفعالية الاستشارات الطبية عبر القنوات الافتراضية، مشيرين إلى أنها توازي فعالية الاستشارات الشخصية، مقابل 41% عالميا، ما يضع الإمارات بين الأعلى عالمياً في هذا المجال.

كما أن سكان الإمارات أكثر استعداداً لمشاركة البيانات الخاصة عبر القنوات الافتراضية للحصول على الرعاية الصحية 91% مقابل 81.2% عالميا.

رفاهية عامة

وأكد التقرير أن الإمارات سجلت تقدماً كبيراً بمؤشرات الرفاهية العامة مقارنة بالعديد من دول العالم. وجرى الاستطلاع في أبريل ومايو، حيث اشتمل على مقابلات مع 11922 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً في الأسواق الرئيسية عالمياً.

صدارة القائمة

وكانت صدارة قائمة الدول الأكثر استقطاباً للوافدين في 2022 من نصيب كندا، فيما حلّت الولايات المتحدة ثانية، والمملكة المتحدة ثالثة. وجاءت أستراليا، وألمانيا، واليابان، وفرنسا، في المراكز من الرابع إلى السابع .

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