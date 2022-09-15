غرفة عجمان تبحث التعاون الاقتصادي مع سانت بطرسبرج الروسية

المصدر: عجمان - البيان

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استقبل محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، عربي ابوبكروف ـ رئيس دائرة التجارة الخارجية في سانت بطرسبرج الروسية بحضور اوليغ فومين ـ القنصل العام لروسيا الاتحادية، والوفد الاقتصادي المرافق، وذلك ضمن جهود غرفة عجمان لتنويع شراكاتها الخارجية وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

وبحث الحضور سبل التعاون المشترك وتنمية العلاقات الثنائية بين إمارة عجمان وسانت بطرسبرج الروسية بهدف زيادة حجم التجارة البينية، إلى جانب استعراض المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

حضر اللقاء في مقر الغرفة، مروان حارب مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية وخالد الشامسي مدير إدارة الدراسات الاقتصادية في غرفة عجمان.

وفي مستهل اللقاء رحب محمد الجناحي بالحضور، وأكد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، مشيداً بالتعاون القائم والمستمر بين غرفة عجمان والجانب الروسي لتعزيز العلاقات وتنويع قنوات التواصل بين أصحاب الأعمال من البلدين.

وقدم للجانب الروسي نبذة عن المقومات التنافسية لاقتصاد إمارة عجمان والفرص المتاحة في قطاعات «الصناعة، البناء والتشييد، العقارات، السياحة، التعليم، الصحة، المواصلات، الخدمات والبنية التحتية وغيرها من القطاعات»، موضحاً أن حكومة عجمان حريصة على توفير بيئة أعمال جاذبة تتميز بسهولة ممارسة الأعمال وتوفير خدمات مرنة وسريعة.

وأكد محمد الجناحي أن غرفة عجمان بتوجيهات مجلس الإدارة حريصة على تعزيز شراكاتها الخارجية بما يصب في أهداف الغرفة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال وتنويع ممكنات التنافسية وصناعة مستقبل الأعمال.

هذا وأكد الجانبان على أهمية تبادل الدراسات والمعلومات بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية، وضرورة تنظيم الفعاليات والمعارض المشتركة بحضور أصحاب الأعمال من البلدين لتعزيز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات ورصد الفرص المتاحة في كل من عجمان وسانت بطرسبرج الروسية.

من جانبه أكد عربي ابوبكروف ـ رئيس دائرة التجارة الخارجية في سانت بطرسبرج الروسية، أن الشركات الروسية من سانت بطرسبرغ مهتمة بتنمية علاقاتها وتعاونها مع نظرائها في عجمان، وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري لاسيما في ظل تنوع المنتجات في البلدين والفرص المتاحة في مختلف المجالات، هذا إلى جانب بحث سبل التعاون في المجال السياحي واستغلال الزخم والتنوع الثقافي لكلا البلدين.

وقدم الدعوة إلى غرفة عجمان للمشاركة في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، والذي يمثل منصة دولية للتواصل والتعاون والشراكة بين الشركات الروسية والجهات المشاركة، موضحاً أن المشاركة في فعاليات البلدين سيوفر بوابة رئيسية لزيادة العلاقات الاقتصادية.

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