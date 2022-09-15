عروض للإقامة المميزة وباقات للأنشطة الترفيهية والمغامرات المختلفة

المصدر: دبي- البيان

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افتتحت منتجعات حتّا من دبي القابضة، أمس، موسمها الخامس مع مجموعة واسعة من عروض الإقامة المميزة، وباقات الأنشطة الترفيهية والمغامرات المختلفة، وتتوقع وجهة السياحة البيئية استقبال مستويات قياسية من الزوار المحليين والإقليميين والدوليين، للاستمتاع بالمناظر الخلابة في ظل درجات الحرارة المعتدلة، التي تعرف بها جبال الحجر، وبالأنشطة المتنوعة وخيارات الطعام العديدة هذا الموسم.

وتستكمل الوجهة نجاحها بعد استقبال أكثر من 1.25 مليون زائر في 2021، بمن فيهم أكثر من 200 ألف زائر من 125 دولة، أقاموا في منتجعات حتا، مع إطلاق مغامرة «مسارات الحبال متعددة الأغراض» الجديدة كلياً، والتي تلبي تطلعات الصغار والكبار من الباحثين عن أجواء المغامرة. كما تتيح الوجهة لعشاق رياضة اليوغا الاستمتاع بجلسات استثنائية صباحية ومسائية وسط إطلالات خلابة على مناظر شروق الشمس وغروبها.

وإلى جانب «مسارات الحبال» و«جلسات اليوغا»، تشمل قائمة الأنشطة الانزلاق المزدوج بالحبال، وركوب الدراجات الجبلية والدراجات الإلكترونية رباعية العجلات للطرقات الوعرة «روفرز»، وركوب الخيول والجمال، وتسلق الصخور، وتجارب التحليق المظلي، وخوض المسارات الجبلية، وتجربة قوارب التجذيف «الكاياك» والقوارب المجهزة ببدالات مع توافر أنشطة رياضات التدحرج بالكرة «زوربينغ كرة القدم»، و«رماية السهام» و«رمي الفؤوس» والمنزلقات المائية «حتّا دروب إن» وغيرها الكثير.

وقال رودي سوبرا، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في دبي القابضة: النمو السنوي في عدد الضيوف، الذين اختاروا الإقامة معنا هو دليل واضح على جاذبية المنطقة الكبيرة للباحثين عن المغامرة والاسترخاء، ونتطلع إلى نجاح موسم جديد يحقق أرقاما قياسية، من حيث عدد الزوار ويعزز الإمكانات الفريدة للمنطقة.

ويحظى الضيوف هذا الموسم وللمرة الأولى بفرصة الاستمتاع بوجبة فطور شهية في أكبر محمية طبيعية في الإمارة عند إقامتهم في منتجعات حتا، وتتضمن خيارات الإقامة سدر تريلرز في منتجعات حتا، المقطورات الفندقية الأولى من نوعها في المنطقة؛ ودماني لودجز في منتجعات حتا، سلسلة الأكواخ الجبلية المريحة التي توفّر الخصوصية.

والكرفانات بمنتجعات حتا، وهي مجموعة من المقطورات الفاخرة المصممة بحسب الطلب والمناسبة للعائلات، ودومز في منتجعات حتا، وهي مجموعة من الخيم الفاخرة وسط مناظر بانورامية خلابة.

وتعتبر منتجعات حتا شريكاً رئيسياً لتيكت، برنامج المكافآت الأول من نوعه الذي يتيح لأعضائه كسب واستبدال النقاط فورياً وبكل بساطة، ولذلك فإن ضيوف هذا الموسم سيحظون بفرصة كسب نقاط فورية بنسبة 3% من قيمة كل حجز يقومون به عند تسجيلهم أولاً في تطبيق برنامج المكافآت تيكت Tickit Rewards وربط البطاقة البنكية، التي يودون استخدامها لحجز الإقامة بالتطبيق.

وسيحظى ضيوف منتجعات حتا الحاملين لبطاقة Visa الائتمانية أو الخصم البنكية الصادرة من الإمارات بشكل خاص على فرصة الفوز برحلة شاملة مدفوعة التكاليف لشخصين لكأس العالم بقطر إذا قاموا بحجز إقامتهم لهذا الموسم حتى تاريخ 25 سبتمبر باستخدام بطاقة فيزا الائتمانية أو الخصم البنكية، التي تم ربطها بالتطبيق، وكل 100 درهم يتم إنفاقها باستخدام بطاقة فيزا مسجلة في التطبيق تخول عضو تيكت الدخول في السحب لمرة واحدة،

ويمكن للزوار الذين يودون زيارة المكان في رحلات نهارية حافلة بالتشويق والمرح، أو من هم مهتمون بجلب خيمهم ومقطوراتهم الخاصة للتخييم في الهواء الطلق الاستمتاع بخيارات طعام متنوعة، بما فيها وايلد كافيه، الذي يقدم مجموعة من الوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى عربات الطعام مثل سدر بايتس وتيست أوف حتّا ودماني بايتس، وهي جميعها تابعة لرواد الأعمال المحليين، وبالتالي فزيارتها توفر دعماً مباشراً لمجتمع حتا المحلي النابض بالحياة.

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