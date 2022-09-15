تعاون بين «الإمارات دبي الوطني» ومجموعة اينوك لتوفير حلول الدفع الرقمي

المصدر: دبي- البيان

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أبرمت مجموعة اينوك اتفاقية تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لتطبيق واعتماد حلول الدفع المبتكرة، وذلك في إطار سعي المجموعة لتسريع خطى استراتيجيتها الرقمية.

ونجحت مجموعة اينوك في اعتماد وتطبيق خدمات «المضيف إلى المضيف» للمدفوعات وتسوية الحسابات من بنك الإمارات دبي الوطني. وتعتبر خدمات «المضيف إلى المضيف» منصة توفر اتصالاً متقدّماً قائماً على شبكة الإنترنت، وتضمن التبادل الآمن والمؤتمت للملفات بين قسم تخطيط الموارد المؤسسية ERP التابعة لمجموعة اينوك والبنك باستخدام بروتوكولات الاتصال الآمنة.

ومن شأن اعتماد هذه الخدمات أن يسهّل على مجموعة اينوك أتمتة تعاملات الخزينة وإجراءات التسوية المصرفية، من خلال عمليات الإرسال المجدولة.

ويأتي قرار اينوك باعتماد وتطبيق خدمات «المضيف إلى المضيف»، بهدف تبسيط عمليات الدفع لديها، بشكل ينسجم مع جهودها الرامية لتعزيز الابتكار لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية.

وبعد أسابيع من الإعداد المكثف والتخطيط والاختبار، أصبحت مجموعة اينوك قادرة على إنجاز مدفوعات العملات المحلية والأجنبية بشكل مباشر، والموافقة عليها عبر قسم تخطيط الموارد المؤسسية لديها، الأمر الذي سيساعد في تحسين قدرات المعالجة المباشرة وأتمتة أنشطة الخزينة وتسوية الحسابات.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني يأتي انسجاماً مع استراتيجيتنا الرامية لتطوير الأعمال والعمليات، من خلال التحوّل الرقمي.

ويساعدنا على تبسيط عمليات الخزينة، ضمن بيئة أعمال تشهد تطوراً مستمراً ومتسارعاً. وقد وظفنا جهوداً كبيرة لتحسين عملياتنا اعتماداً على الابتكار، وسنواصل اعتماد تقنيات جديدة وحلول مبتكرة لإضافة القيمة لعملائنا في المستقبل، مما يدعم الاستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات.

وقال أحمد القاسم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني: يأتي البنك في صدارة المؤسسات والشركات الساعية لتطوير التقنيات ودعمها، بهدف رقمنة عمليات وخدمات العملاء، مما يضمن لهم تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في عملياتهم التشغيلية اليومية.

والارتقاء بالخدمات المصرفية، لتصبح أكثر سلاسة وسرعة وأماناً، ومن دواعي سرورنا أن نوفر الدعم لمجموعة اينوك في هذا المشروع المهم، الذي يعكس التزامنا بالتماشي مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إرساء أسس متينة لمجتمع رقمي متكامل، ونتطلع قدماً للعمل بشكل وثيق مع مؤسسات أخرى في القطاعين العام والخاص، لنواصل دورنا البارز في رقمنة الخدمات المصرفية، وعمليات الدفع في الدولة.

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