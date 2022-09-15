«دانوب» تطلق حملة «ماي دبي ماي هوم» لتشجيع اقتناء المنازل في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت دانوب العقارية، الشركة المتخصصة في مجال تطوير العقارات بأسعار معقولة ومقرها الإمارات وأحد مطوري العقارات الخاصة الأكثر ديناميكية في الإمارات، اليوم، حملة تسويقية ضخمة بعنوان: «ماي دبي ماي هوم My Dubai -My Home»، للترويج لشراء المنازل والحياة الصحية في دبي، أفضل مكان للعيش والعمل والقيام بالأعمال والاستمتاع بالحياة.

ويمكن للأشخاص من أي مكان في العالم شراء منزل بأقل استثمار، والحصول على تصريح إقامة طويل الأجل للعيش والاستقرار في دبي والبحث عن الفرص بسرعة كبيرة، حيث تقدم دانوب العقارية مخطط دفع شهرياً بنسبة 1% للمقيمين ومواطني دولة الإمارات، ما يجعل شراء المنازل أسهل من ذي قبل.

وتعتبر حملة «ماي دبي ماي هوم» امتداداً لرؤية الدانوب في جذب المغتربين الجدد من جيل الألفية الذين يقيمون حالياً في دبي، والذين ينتقلون إلى الإمارة من دول أخرى سعياً وراء نمط حياة صحي برؤية لا مثيل لها بسبب قوانين العمل الجديدة، والبنية التحتية المذهلة، في مدينة آمنة للعيش فيها، تحت ظل قيادة رشيدة، ووجود الازدهار والفرص.

وقدمت الحكومة مؤخراً عدداً من القوانين الجديدة لتشجيع الأجانب على الانتقال إلى دبي، والاستفادة من البنية التحتية ذات المستوى العالمي، والنظام التنظيمي السليم الذي يوفر أقصى درجات الأمان للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى نمط حياة صحي متميز، ما يعتبر الوقت المناسب للانتقال إلى دبي للعمل والمعيشة.

وتركز حملة «ماي دبي ماي هوم»، التي يشارك فيها 11 مؤثراً على وسائل التواصل الاجتماعي، على سهولة الحصول على منزل، ونمط حياة صحي، ووفرة الفرص، سواء كانت التوظيف، أو تأسيس الشركات الناشئة، أو الأعمال التجارية، وكذلك الترفيه، لجذب وتشجيع المزيد من العائلات لشراء المنازل في دبي.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: «الهدف الأساسي لكسب لقمة العيش هو الاستمتاع بالحياة. دبي هي أفضل مكان في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وواحدة من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل والقيام بالأعمال والاستمتاع بالحياة.

لقد قمنا في دانوب العقارية بتحويل آلاف المستأجرين إلى مالكي منازل من خلال مخطط الدفع الشهري الرائد في عالم العقارات، والذي يبدأ بنسبة 1% فقط شهرياً، بحيث يمكن لعدد متزايد من العائلات أن يصبحوا أصحاب منازل وملّاك عقارات».

ويضيف: «تعد حملة My Dubai My Home، جزءاً من مسؤوليتنا الاجتماعية للشركات لمساعدة رجال الأعمال والمستثمرين والقاطنين في دولة الإمارات ومشتري المنازل في المستقبل على شراء وامتلاك منازلهم في الدولة، دون الحاجة إلى إنفاق ثروة ومن خلال دفعة شهرية بنسبة 1% فقط.

وبصفتنا مطوراً، نتحمل مخاطر الدفع للمقاول وفقاً لجدول أعمال البناء لدينا، بينما يستمر العملاء في دفع 1% شهرياً».

وحملة «ماي دبي ماي هوم» تهدف إلى تشجيع المستأجرين على شراء المنازل، والأجانب على الانتقال والحصول على منزل، ليصبحوا جزءاً من قصة نجاح دبي مثل كثيرين.

وتقدم الحملة روايات ملهمة من خلال 11 مؤثراً على وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية نجاح هؤلاء الأفراد في دبي وتركهم بصمات مميزة في مجالات تخصصهم.

ويعتبر رضوان ساجان مثالاً ممتازاً لكيفية دخول فتى بلدة صغيرة من مومباي، كشاب محترف مسلح برغبة شديدة في التطور، إلى دبي، وتولى وظيفة مندوب مبيعات لمواد البناء، وشق طريقه لبدْء شركته وجعلها كبيرة في السنوات التالية.

وقد أطلقت دانوب العقارية 17 مشروعاً بمحفظة تطوير بقيمة 6.65 مليارات درهم تشمل 8272 وحدة حتى الآن، تم بيعها جميعاً.

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