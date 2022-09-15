القرية العالمية تطرح باقات كبار الشخصيات لموسمها 27 صباح السبت

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية عن بدء الحجز المسبق لباقات كبار الشخصيات لموسمها 27، في العاشرة من صباح يوم السبت، الموافق 17 سبتمبر الجاري، والتي تتوافر بكميات محدودة قبل طرحها رسمياً في 24 من الشهر الجاري، وذلك حصرياً عبر موقع تذاكر فيرجن ميجاستور الإلكتروني، وستضم كل منها عروضاً ومزايا عدة تمكّن الضيف من الاستمتاع بكل ما تحتويه القرية العالمية، إضافة إلى مجموعة من التجارب المميزة.

ويمكن للضيوف اختيار ما يناسبهم من الباقات الماسية والبلاتينية والذهبية والفضية، إذ تشمل جميعها تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات، وملصقات مواقف سيارات كبار الشخصيات، وبطاقات الروائع لكبار الشخصيات، والتي تسمح لحامليها بدخول العديد من الوجهات الترفيهية مثل ريبليز صدق أو لا تصدق! والعرض الشيّق «أكوا أكشن»، والاستمتاع بجولات وألعاب منطقة كرنفال.

وتشمل المزايا الإضافية لهذا الموسم الوصول المجاني أو المخفض إلى مجموعة من التجارب الجديدة والمميزة، إضافة إلى قسائم تخولهم حجز طاولة في «مجلس العالم» المفضل في شهر رمضان المبارك، كذلك سيحصل الضيوف من حاملي الباقة الماسية على قسائم خدمات التاكسي للتنقل داخل القرية العالمية، وغسيل السيارات، وخدمة حمال البضائع.

واحتفاءً بموسمها 27، المقرر أن ينطلق في 25 أكتوبر المقبل، كشفت القرية العالمية، التي تعد من أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، أنها ستقدم لضيوف موسمها الجديد فرصة رائعة للفوز بمبلغ 27 ألف درهم نقداً، سيُمنح لمن يبتسم له الحظ ويجد العملة الذهبية المخبّأة في إحدى هذه الباقات.

وتتوافر الباقات الماسية بسعر 6000 درهم للباقة، مع مزايا تصل قيمتها الفعلية إلى 28000 درهم، بينما ستتاح الباقة البلاتينية مقابل 2500 درهم للباقة الواحدة، مع مزايا تصل قيمتها إلى 15000 درهم.

ويمكن الحصول على الباقة الذهبية مقابل 1950 درهماً، وعلى الباقة الفضية مقابل 1600 درهم، فيما تبلغ القيمة الفعلية للمزايا التي توفرها هاتان الباقتان 13000 درهم و10000 درهم على التوالي. ويمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، والذين يحملون هوية إماراتية سارية المفعول، شراء ما يصل إلى 8 باقات.

تفتح القرية العالمية أبواب موسمها الجديد في 25 أكتوبر 2022، وسيتم الإعلان عن آخر مستجدات الموسم 27 خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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