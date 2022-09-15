«فوجرو» تفتتح مقرها في «جافزا» لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت «فوجرو» (Fugro)، الشركة العالمية العاملة في مجال توفير حلول البيانات الجغرافية، منشأة جديدة في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا».

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط والهند، والتزامها بتوفير الخبرات وحلول البيانات الجغرافية المتقدمة للقطاعات التي تشهد نمواً سريعاً في منطقة الشرق الأوسط والهند، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإنشاءات.

وقام بتدشين المنشأة الجديدة أعضاء مجلس إدارة الشركة، مارك هاين وباربارا جيلين، بحضور القنصل العام الهولندي في دبي؛ وعبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية ـ إقليم الإمارات وجافزا.

وستكون المنشأة البالغة مساحتها 28.000 متر مربع، بمثابة القاعدة الجديدة لتعزيز التعاون بين فرق العمل وستشكل منصة إقليمية تقدم الخبرات اللازمة لدعم العملاء من خلال حلول البيانات الجغرافية المتقدمة. كما ستضم المنشأة مركزاً متطوراً للعمليات عن بعد، سيعمل على توسيع قدرات الشركة في مجال تقنيات العمل عن بعد والتحكم ذاتياً، مما سيسهم في تحول القطاع البحري.

ومنذ دخولها إلى منطقة الشرق الأوسط في أوائل السبعينيات، رسخت شركة «فوجرو» مكانتها في العديد من الأسواق الاستراتيجية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية؛ قطر؛ مصر والهند.

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