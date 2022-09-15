«إينري» تستقطب 128 مليون دولار استثمارات للعمل على تقنيات ويب 3.0

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إينري Inery»، نظام إدارة البيانات اللامركزي، عن نجاحها بالحصول على استثمار من شركة VC للبلوك تشين، التي تركز على تقنيات ويب 3.0، وذلك خلال أول أسبوع من شهر سبتمبر الجاري، وتُقدر قيمة الاستثمار بنحو 128 مليون دولار.

وتمثل «إينري» نظاماً لا مركزياً لإدارة البيانات، ويقدم قاعدة بيانات إلى تقنيات ويب 3.0، ويضمن وجود حل لإدارة البيانات، يتسم بانخفاض التكلفة والسلاسة والأمان والموثوقية العالية، التي تحمي قواعد البيانات من أي عبث. ويهدف نظام إدارة البيانات، إلى ضمان قدرة المستخدمين، بمن فيهم عشاق الألعاب والشركات، على امتلاك زمام السيطرة على بياناتهم في عالم الميتافيرس، عبر أصول بيانات يتحكم بها ملاكها.

وإضافة لمقرها في سنغافورة، تمتلك «إينري» فروعاً في الإمارات، وسويسرا، وصربيا، بما يجعلها شركة متعددة الثقافات، وتعتمد على خبرات وإبداع فرق عملها الداخلية. ومنذ تأسيسها، استقطبت «إينري» اهتمام قطاع البلوك تشين، نظراً لحلولها المتطورة المقدمة لأحد المشكلات الرئيسة التي تواجه عالم الويب 3.0، وهي لا مركزية قواعد البيانات والأمان.

ويمكن تطبيق حالات استخدام «إينري»، ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما يشمل الجهات الحكومية والمؤسسات وشركات الطيران وألعاب البلوك تشين، التي تمكن اللاعبين من الكسب والرعاية الصحية والميتافيرس. وتقدم للمستخدمين حلاً ممكناً، يربط بين كتل البلوك تشين، ليتمكنوا من التفاعل مع أصول بياناتهم، ضمن كامل عالم الميتافيرس، باستخدام حل لقواعد البيانات. وأطلق المشروع أول شبكة اختبار له في 10 أغسطس 2022، وذلك قبل إطلاقه الرسمي المرتقب، والذي يشمل أيضاً إدراج عملة «إينري» الرقمية في نهاية الربع الثالث من عام 2022.

وعبر هذا التمويل، تهدف «إينري» إلى توسيع حالات الاستخدام، لا سيما في مجال ألعاب البلوك تشين، التي تمكن اللاعبين من الكسب، حيث تسعى الشركة إلى استكشاف الإمكانات الكامنة في قطاع الألعاب المزدهر، مع ملكية رقمية موثقة للأصول. وإضافة لذلك، تهدف «إينري» إلى تأسيس مساحة لمستخدميها، ليتمكنوا من إنشاء ومشاركة الرموز غير القابلة للاستبدال بسلاسة وبساطة.

واستثمرت «ميتافيست» سابقاً، وأبرمت شراكة استراتيجية مع العديد من مشاريع البلوك تشين الناجحة.

وقال الدكتور نافين سينغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك في «إينري»: «حرصت «إينري» على اختيار شراكاتها بعناية كبيرة، انطلاقاً من سعيها الدؤوب للتحول إلى ركيزة رئيسة لعالم الويب 3.0، لذلك، أسعدنا الاهتمام الذي أبدته «ميتافيست» للاستثمار في مشروعنا، وأبرمنا شراكة وثيقة مع منصتها التي تركز على الرموز غير القابلة للاستبدال. ونحن على ثقة بأن «إينري» و«ميتافيست» ستتمكنان معاً مع تحقيق أهدافهما المشتركة».

وستقوم «إينري» بإدراج عملتها الرقمية في الربع الثالث من العام الجاري. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، وحساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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