«اينوك» تخطّط للتوسع في 900 ميناء بحري بحلول 2025

المصدر: دبي ـ البيان

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تعتزم مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، توسيع حضورها العالمي في قطاع زيوت التشحيم البحرية لتغطية أكثر من 900 ميناء بحري بحلول عام 2025. وتتطلع اينوك أيضاً إلى إضافة أسواق جديدة إلى محفظتها بما في ذلك كمبوديا، وماليزيا، وإندونيسيا، وتايلاند.

علاوة على ذلك، تسعى المجموعة إلى الاستثمار في المبادرات الخضراء والحلول المستدامة، بالإضافة إلى إطلاق مفاهيم جديدة لخدمة المركبات على غرار «برولوب».

وأعلنت مجموعة اينوك، عن مشاركتها في معرض أوتوميكانيكا فرانكفورت، المعرض التجاري العالمي الرائد لقطاع خدمات السيارات، والذي يقام خلال الفترة الممتدة بين 13 و17 سبتمبر 2022 في معرض فرانكفورت للتجارة في فرانكفورت، ألمانيا.

هذا وتشارك مجموعة اينوك في أوتوميكانيكا فرانكفورت الذي يُقام ضمن القاعة 9.1، جناح C69 في معرض فرانكفورت للتجارة، وتستعرض فيه أحدث منتجاتها من زيوت التشحيم وخدماتها المبتكرة والصديقة للبيئة في مجال السيارات. كما تسلّط اينوك الضوء على موضوع الاستدامة، مع التركيز على التقليل من انبعاثات الكربون، عبر باقتها من الحلول القائمة والجديدة.

وذلك انطلاقاً من التزامها بتحديد وتعزيز المنتجات والخدمات التي تلبي الحاجة إلى الحد من الأضرار البيئية والارتقاء بمستوى كفاءة الوقود، واللذين يمثلان اثنين من التحديات الرئيسية في قطاع السيارات.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «يعد معرض أوتوميكانيكا أحد أهم المعارض التي تجمع الأطراف المعنيّة في قطاع خدمات السيارات من جميع أنحاء العالم لمناقشة مستقبل القطاع، ونستعرض خلال مشاركتنا هذا العام مجموعتنا المتنوعة من زيوت التشحيم، الأمر الذي يؤكد على التزامنا بتصنيع منتجات تلبي احتياجات عملائنا مع الحفاظ في الوقت ذاته على البيئة تماشياً مع رؤيتنا المتمحورة حول الاستدامة.

حيث يشكّل التواصل المستمر مع الأطراف المعنية من مختلف مجالات القطاع وتقديمنا للحلول المبتكرة إلى العالم جزءاً مهماً من استراتيجيتنا، فيما نواصل العمل على الارتقاء بمكانة الإمارات العربية المتحدة إلى الطليعة في قطاع خدمات السيارات».

تجدر الإشارة إلى أن العلامة التجارية للزيوت عالية الجودة من اينوك تعد الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، حيث تسوّق الشركة مجموعة متنوعة من الزيوت والشحوم المصمّمة للاستخدام في عدد من القطاعات والمجالات، بما في ذلك السيارات، والقطاع الصناعي، والقطاع البحري، والمحركات الثقيلة التي تعمل بالديزل.

والاستخدامات التجارية. وتتواجد زيوت اينوك في أكثر من 60 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا ورابطة الدول المستقلة وشبه القارة الهندية، علاوة على التوسّع إلى أمريكا الجنوبية مؤخراً. وتشهد شبكة خدمات الزيوت البحرية التابعة للمجموعة توسعاً سريع الوتيرة، إذ تتواجد اليوم في أكثر من 200 ميناء حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تستثمر اينوك بقوة في أكبر مصانعها لمزج الزيوت والشحوم (مصنع اينوك للزيوت والشحوم)، وهي منشأة متطورة لتصنيع الزيوت والشحوم في ميناء الفجيرة في الإمارات، إذ قامت المجموعة بزيادة سعة التعبئة في المصنع بإضافة خط إنتاج وتوسيع مساحة التخزين بمقدار 3000 متر مربع، وإطلاق مجموعة جديدة من سوائل زيوت التشحيم الخاصة بالمركبات الكهربائية. .

كما وضعت المجموعة خططاً مستقبلية لإضافة مساحة تخزين جديدة للمواد المضافة، وتركيب الألواح الشمسية لتشغيل المحطة بالطاقة النظيفة، وزيادة سعة مزج الشحوم بنسبة 100%.

يُعقد معرض أوتوميكانيكا فرانكفورت 2022 عبر 12 قاعة عرض ويغطي مستقبل صناعة خدمات السيارات. وفي نسخته السابقة سجّل الحدث حضور نحو 5000 جهة عارضة من 76 دولة وأكثر من 130,000 زائر من أكثر من 180 دولة، ومن المتوقع أن يستقطب عدداً أكبر في نسخته لهذا العام.

يُشار إلى أن معرض أوتوميكانيكا فرانكفورت يعدّ ملتقى تجارياً دولياً يجمع الخبراء في قطاع خدمات السيارات، بما في ذلك وكلاء بيع السيارات ومزودو خدمات الصيانة وقطع الغيار، ويوفّر منصة رئيسية لمشاركة المعرفة التجارية والتكنولوجية. كما يمثّل معرض أوتوميكانيكا فرانكفورت كامل سلسلة القيمة لسوق خدمات ما بعد البيع للسيارات، مما يجعله المعرض التجاري الرائد في العالم.

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