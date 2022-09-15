«ريسبونس بلس القابضة» تتوسّع من الإمارات بافتتاح شركة بالهند

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة ريسبونس بلس القابضة، ومقرها أبوظبي، أكبر مزود رعاية صحيّة في مرحلة ما قبل الاستشفاء.

حيث تشمل خدماتها إدارة الرعاية الصحيّة في المواقع، وخدمات الطوارئ الطبية، والخدمات العالميّة لرعاية المرضى والخدمات الطبية المهنية، عن افتتاح ريسبونس بلس الهند، ويقع مكتبها الرئيسي في كوتشي، كيرلا.

وقال الرائد توم لويس الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: «يعد هذا التوسع في الهند خطوة مهمة للشركة.

حيث تعتبر الهند دولة مليئة بالفرص في ما يخص نوعية الخدمات التي نقدّمها، فنحن على ثقة بأننا سنضفي قيمة ملحوظة لنظام الرعاية الصحية في الهند بإحداث ثورة في رعاية المرضى في المواقع وتقديم الخدمات الطبية الشاملة في حالات الطوارئ، وذلك عبر فريقنا المدرّب تدريباً عالي المستوى وباستخدام أحدث المعدّات والتقنيات».

ويضيف لويس: «هيلث-تك للتدريب هو المركز الخاص بنا ويقدم تدريباً طبياً مستمراً لمتخصصي الرعاية الصحية في الإمارات والمملكة العربية السعودية، وهو مركز معتمد من قبل الجمعية الأمريكية للقلب، والمعهد الأمريكي للصحة والسلامة، والرابطة الوطنية لفنيي الطوارئ الطبية، ودائرة الصحة، والمجلس الأوروبي للأبحاث وهايفليد، وقريباً سنقوم بتقديم هذه الخدمات التدريبية في عدة مدن في الهند».

ستركز العملية الجديدة على ثلاثة مجالات رئيسية للخدمة، هي: الخدمات العالمية لرعاية المرضى (السياحة الطبية)، والإدارة الطبية في المواقع، والتدريب والتطوير الطبي. ستعمل ريسبونس بلس الهند عن كثب مع مختلف شركات قطاع النفط والغاز والصناعات الرئيسية الأخرى في البلاد، وذلك بصفتها شريك رعاية صحية لجميع أنواع حلول الخدمات الطبية في المواقع.

كما ستوسع ريسبونس بلس الهند خدماتها لتشمل المطارات والموانئ والمؤسسات التعليمية ومراكز التسوق والفعاليات الدولية، وذلك لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الطارئة. كما سيقدم فريق الأطباء بالتعاون مع موظفي الخدمات الطبية المساعدة المهنية لنقل المرضى ذوي الحالات الحرجة من بلد إلى آخر.

تعمل ريسبونس بلس الهند على ربط ودمج جميع المستشفيات الرئيسية في مدن المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3 في إطار شبكة شاملة لمقدمي الرعاية. سيقود ذلك إلى إنشاء بنك بيانات سهل الاستخدام يمكن الوصول إليه على نطاق واسع.

ويضم جميع المؤسسات والخدمات الطبية التي من شأنها تعزيز مكانة الهند بوصفها مركزاً عالمياً للسياحة الطبية للمرضى الدوليين الذين يسعون للحصول على رعاية طبية متقدمة في المشافي الهندية على يد كادر هندي مؤهل. كما سيتم تطوير حزم الرعاية الطبية المتخصصة والترويج لها من خلال قنوات واسعة النطاق بهدف تسليط الضوء على قدرات الهند في ما يخص الطب الحديث والطب التقليدي.

واستناداً إلى خبرة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ. في تشغيل وإدارة المرافق الطبية والصحية ذات المستوى العالمي، تعتزم ريسبونس بلس الهند تكرار قصة نجاحها في الإدارة الطبية في المواقع من خلال تزويد الشركات الهندية وتعهدات القطاع العام بكادر طبي وفريق رعاية صحية يتمتعون بالخبرة والقدرة على تشغيل الأعمال التجارية الكبيرة والمعقدة. ستضمن خبرة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ.

عن طريق شركتها التابعة في الهند في إدارة الكوارث الطارئة في القطاعات عالية المخاطر مثل النفط والغاز والتعدين وصناعات الحفر البحرية، ميزة حقيقية للشركات الهندية ووحدات الدعم الأولية وفق أفضل المعايير الدولية. وفي دول الشرق الأوسط، توفر ريسبونس بلس ميديكال حلول رعاية صحية شاملة جاهزة للكيانات الشهيرة، مثل أدنوك في الإمارات العربية المتحدة، وشركة النفط العُمانية في عُمان.

ستوفر ريسبونس بلس الهند برامج تدريب وتطوير على مستوى عالمي بشهادات ذات معايير ذهبية في حالات الطوارئ والصدمات والكوارث والأغذية والسلامة للمسعفين والمستشفيات في الهند وجنوب آسيا.

ومن خلال مركز هيلث-تك للتدريب التابع لها، تخطّط ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ. عن طريق شركتها التابعة في الهند لتعزيز مجموعة المهارات الخاصة بالموارد البشرية الطبية ومساعدتهم في تطوير حياتهم المهنية من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة التي يحتاجون إليها للامتثال لأفضل ممارسات الطب الحديث.

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