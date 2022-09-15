128 مليون درهم ثمناً لفيلا «فريمد آلور» في نخلة جميرا

المصدر: دبي ـ البيان

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باعت شركة «بي 1 بروبرتيز» فيلا «فريمد آلور» بقيمة 128 مليون درهم، وهي أغلى فيلا مميزة «سيجنيتشر» في نخلة جميرا سعفة G، وتزيد مساحة الفيلا على 19,240 قدماً مربعاً وتعتبر تحفة معمارية قام بتصميمها المهندس المعماري الشهير «إيمري أرولات» الحائز على جوائز عالمية والذي يتمّيز أسلوبه في مزج عناصر فكرية وفنية وثقافية في تصاميمه.

وتوفّر الفيلا ذات التصميم الهندسي وصولاً سلساً إلى البيئة الخارجية، فيما جُهزّت في الوقت نفسه بنظام فريد للإغلاق لتوفير الخصوصية لكافة طوابقها الثلاثة.

وتشتهر شركة الوساطة العقارية الفاخرة بمحفظتها المكوّنة من أكثر العقارات الفاخرة رواجاً وطلباً في الشرق الأوسط. وكانت أحدث صفقة قامت بها «بي 1 بروبرتيز» هي بيع أغلى شقة بنتهاوس في «أتلانتس ذا رويال ريزيدنسز» في نخلة جميرا مقابل 163 مليون درهم.

وتم ابتكار وبناء التصاميم الداخلية لفيلا «فريمد آلور» بواسطة فريقCK Architectures & Interiors، فيما وفّرت شركة NEO LIGHT DESIGN خدمات استشارات الإضاءة في الفيلا.

ويتكّون العقار المكتمل الآن في السعفة G المعروفة باسم حي المليارديرات «Billionaires Row» من أربعة طوابق بما في ذلك تراّس خلاّب على السطح مجهّز بالكامل بصالة رياضية حديثة ومنصة يوجا وحوض استحمام ساخن.

كما تزّين شرفة الفيلا شجرة زيتون يمتد عمرها إلى حوالي 1,600 عام لتمنح شعوراً فريداً يمزج بين بيئة السكن الداخلي من جهة والشعور بغنى بيئة الطبيعة الخارجية من جهة أخرى، علاوة على سّد الفجوة بين أسلوبي الحياة العصرية والتقليدية. ويمكن كذلك ملاحظة هذا المزج الفريد في العديد من الميزات والغرف في الفيلا.

ولدى دخول الفيلا، تم تزيين المدخل ذي الارتفاع المزدوج بمنحوتات معدنية مستوحاة من الطراز الإيطالي من الأعلى إلى الأسفل، بالإضافة إلى قطع أثاث حصرية من صنع Minotti وHenge وB&B Italia وBaxter وoca Do Lobo.

وتم بناء كل غرفة من الغرف الخمس المصمّمة بشكل فاخر على أربعة مستويات وجُهزّت الغرف بشرفة طويلة ودرابزين زجاجي يمتد على طولها، مما يمنح إطلالات رائعة على المسبح اللامتناهي «إنفينيتي» الرائع، ومياه الخليج العربي المحيطة، وفندق أتلانتس ومنتجع رويال أتلانتس.

وقال باباك جعفري، مؤسس شركة «بي 1 بروبرتيز»: تعتبر فيلا «فريمد آلور» إضافة استثنائية إلى محفظتنا، باعتبارها أغلى فيلا مميزة «سيجنيتشر» في نخلة جميرا. إنها واحدة من العقارات القليلة التي تمزج بسلاسة وذكاء بين المساحات الخارجية والداخلية.

فيما تكسر في الوقت نفسه المعايير التقليدية للأسلوب الهندسي للواجهة. وتدخل وسائل الراحة في الفيلا ضمن فئة خاصة بها، حيث توفّر كل ما يمكن للمرء أن يرغب فيه ويتخيله في منزل واحد.

وقال إيمري أرولات: «كل مشروع أعمل فيه هو مزيج فريد من الأفكار والفن، ترتبط معاً بالبيئة والثقافة المحلية. وبالنسبة لهذا المشروع تحديداً، قمت بتحديد حجم المبنى من الجوانب لتجنّب أي علاقة مادية أو مرئية مع المواقع المجاورة، وإطالة عمق الفيلا باتجاه البحر والحديقة وذلك للحفاظ على خصوصيتها وضمان الاستفادة من أقصى مساحات الارتفاع والعرض».

وأضاف: «يعكس المبنى لغة هندسية راسخة فيما تضيف المواد المستخدمة الانطباع بمتانة ودّقة البناء. كما تؤطر قاعة المدخل المرتفعة المكونة من ثلاثة طوابق منظراً بانورامياً باتجاه البحر، يمثّل في الوقت نفسه قلب المنزل من حيث دوران الهواء. وتتميز جميع غرف النوم بمساحة إضافية للمكتب، وأخرى لممارسة الهوايات مع إطلالة على البحر والمساحات المتوسطة والحدائق».

ويوفّر العقار العديد من وسائل الراحة والميزات الفاخرة، مثل السينما المنزلية والمكتب ومساحات للاسترخاء وبار على السطح وصالة. علاوة على ذلك، كما تضم الفيلا سرداب السيارات تحت الماء الذي يمّيز جميع الفلل التي طورتها مجموعة ألباغو العقارية والذي يستخدم كذلك كصالة عرض ومساحة آمنة لركن المركبات. وتوفر فيلا «فريمد آلور» مساحة لعشاق السيارات تتسع لما يصل إلى 10 سيارات.

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