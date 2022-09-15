داماك تستعرض حزمة مشاريعها في معرض «سالونيك» العالمي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت داماك العقارية عن مشاركتها في «معرض سالونيك العالمي السنوي» بدورته السادسة والثمانين المقام حالياً في اليونان من 10 ولغاية 18 سبتمبر الجاري.

حيث ستتواجد داماك مع مجموعة أخرى من الشركات من دولة الإمارات ضمن الجناح رقم 13 الخاص بدولة الإمارات، التي تشارك في نسخة هذا العام باعتبارها «ضيف شرف».

وشكلت شركة داماك العقارية، منذ تأسيسها عام 2002 في دبي، جزءاً لا يتجزأ من قصة نجاح دولة الإمارات ومسيرتها التنموية، عبر تطوير الكثير من المشاريع العقارية الرائدة، لا سيما الأبراج ذات التصاميم الفريدة.

والتي باتت تشكل اليوم جزءاً من أفق مدينة دبي الساحر. وبناءً على الأداء القوي لاقتصاد إمارة دبي هذا العام، عززت داماك من مكانتها في مختلف الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً، عبر إطلاق سلسلة من المشاريع المتميزة في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تمكنت الشركة منذ تأسيسها وحتى الآن من تسليم أكثر من 42,000 منزل، كما تمتلك في محفظتها نحو 28,000 وحدة قيد التطوير والبناء.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك العقارية: «يسعدنا المشاركة في هذا المعرض الرائد عالمياً، إلى جانب مجموعة من أنجح الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إن قصة نجاح داماك تزامنت مع النهضة العمرانية والمسيرة التنموية لدولة الإمارات والتي لا تزال تشكل مصدر إلهام لنا، لا سيما في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في استشراف المستقبل، ومواصلة رحلة التفوق والريادة».

هذا وتستعرض داماك خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من أبرز مشاريعها العقارية الرائدة التي تم الإعلان عنها أخيراً لعل أبرزها: «كافالي تاور»، البرج الفائق الفخامة المكون من 70 طابقاً في منطقة دبي مارينا، والذي يوفر إطلالات خلابة على نخلة جميرا ويتميز بتصاميمه العصرية التي تحمل لمسات دار الأزياء الفاخرة روبرتو كافالي.

بالإضافة إلى مشروع «داماك لاجونز»، المجتمع السكني المتكامل الذي يوفر نموذجاً جديداً للحياة العصرية والمستوحى من عجائب البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن مشروعي «صفا ون» و«صفا تو»، اللذين يتميزان بموقعهما الحيوي وإطلالتهما الساحرة على قناة دبي المائية، فضلاً عن كونهما يحملان توقيع دار المجوهرات السويسرية الفاخرة «دي جريسوغونو».

يستضيف هذا المعرض الرائد عالمياً كل عام أكثر من 1,500 جهة عارضة من اليونان والعالم، ويتم اختيار دولة واحدة لتكون «ضيف شرف» في كل نسخة، حيث وقع الاختيار على دولة الإمارات هذا العام.

وذكر البيان الذي نُشر أخيراً على الموقع الرسمي لمعرض سالونيك: «مع الأخذ بالاعتبار أهمية استقطاب المزيد من الدول من أسواق جديدة، يرحب المعرض في نسخته لهذا العام بدولة الإمارات وشركاتها، بما يتيح الفرصة أمام البلدين لتعزيز علاقات الصداقة التاريخية التي تجمعهما، إلى جانب تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية الثنائية».

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