تعاون بين «بي بي آي» و«كابيلاري» لتصميم برنامج ولاء لتجارة التجزئة الفاخرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «كابيلاري تكنولوجيز»، منصة البرمجيات كخدمة لقطاع الأعمال B2B المتخصصة في حلول ولاء ومشاركة العملاء، ومقرها دبي، عن توقيع شراكة طويلة الأمد مع شركة «بي بي آي» المحدودة PBI Co LTD.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تصميم برنامج ولاء متميز لقاعدة المستهلكين الضخمة التابعة لشركة «بي بي آي» لتجارة التجزئة الفاخرة. ومع حضورها الواسع من خلال 62 متجراً، تتطلع «بي بي آي» حالياً إلى ترسيخ وتطوير وتعميق علاقاتها مع العملاء بنشر برنامج متكامل للولاء على امتداد العلامات التجارية الراقية التابعة لها.

وسيغطي التعاون بين «بي بي آي» و«كابيلاري تكنولوجيز» 9 من العلامات التجارية للأزياء الفاخرة مثل Calvin Klein و TOMMY HILFIGER و CHARLES & KEITHو GUESS وغيرها، حيث سيتم دمج هذه العلامات كافة عبر تطبيق برنامج ولاء واحد متعدد القنوات على الهواتف الجوالة. وستتولى منصة بيانات العملاء القوية لدى «كابيلاري» جمع بيانات دقيقة عن العملاء لتوفير نظرة شاملة على أنماط التسوق لكل عميل على حدة.

وبالاستفادة من منصة الولاء الذكية من «كابيلاري»، ستؤسس «بي بي آي» علاقة قوية ذات طابع شخصي مع العملاء عبر العلامات التجارية للأزياء وتمكنهم من اكتساب واستبدال المكافآت. وبهذه المناسبة، قالت «لي إنج»، نائب الرئيس لشركة «بي بي آي»:

«انطلاقاً من حرصنا الدائم على فهم احتياجات عملائنا وتوفير أفضل تجربة ممكنة لهم، فإنه يسعدنا أن نُبرم اتفاقية شراكة مع كابيلاري تكنولوجيز، التي ستساعدنا على المواءمة بين المبيعات وتجربة العملاء والتسويق والعمليات التشغيلية. نحن نؤمن أنه من خلال التعاون مع كابيلاري والاعتماد على برنامجنا للولاء المصمم حديثاً، سنتمكن من تقديم تجربة رائعة بالفعل لجميع عملائنا».

وسيعمل تطبيق برنامج الولاء للهواتف الجوالة على رقمنة رحلة ولاء العملاء في شركة «بي بي آي». وتعقيباً على الشراكة، قال «أنيش ريدي»، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك:

«نحن متحمسون لدخول مملكة كمبوديا وتقوية حضورنا في مشهد الولاء بالمنطقة، فهناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة في هذا السوق، الذي تقوم فيه الشركات بإعادة صياغة الطبيعة التقليدية والمعاملاتية لبرامج الولاء. وسنعمل على توظيف حلولنا القوية والذكية في مجال إشراك العملاء من أجل تعزيز رحلة التحول الرقمي السلسة لشركة «بي بي آي».

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