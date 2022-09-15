عجمان تنظم جولة بمركز إنهاء إجراءات سفر طيران الإمارات

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت دائرة التنمية السياحية في عجمان بالتعاون مع هيئة النقل في عجمان جولة تعريفية بخدمات مركز إنهاء إجراءات السفر التابع لطيران الإمارات .

والذي تم افتتاحه أخيراً في المحطة الرئيسية الواقعة على شارع الشيخ محمد بن زايد بحضور ممثلين من المنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة العاملة في الإمارة.

وقالت خديجة تركي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب إن الجولة جاءت بهدف تعريف المنشآت الفندقية وشركات السياحة بالخدمات التي تقدمها طيران الإمارات في عجمان، بما يعزز نمو القطاع السياحي في الإمارة.

وقال المهندس سامي علي الجلاف المدير العام بالتكليف لهيئة النقل بعجمان، إن هيئة النقل تعمل على توسيع واستحداث خطوط نقل جديدة يعد مطار دبي وجهتها الأخيرة، وذلك لخدمة المسافرين على متن طيران الإمارات بواسطة عدد من حافلات النقل العام المجهزة بوسائل الأمان والراحة والسلامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز