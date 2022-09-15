بحث رفع نسبة طرح «سالك» إلى %25

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة بأن دبي قد تعمد إلى زيادة حجم أسهم شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، المطروحة في اكتتاب عام أولي، إلى 25% من أسهم الشركة، وذلك بعد الطلب الأقوى من المتوقع من جانب المستثمرين على الأسهم في اليوم الأول للطرح، والذي بدأ، أول من أمس.

وذكرت الوكالة أن شركة سالك تبحث مدى إمكانية طرح 1.875 مليار سهم من أسهم «سالك»، أو ما يُعادل 25% من أسهم الشركة، وكانت الخطة الأولية بشأن إدراج أسهم «سالك» في البورصة، هي أن يقتصر الإدراج على 20% من أسهم الشركة، وقال متحدث باسم «سالك» أن الشركة تقيم الخيارات.

وكانت البنوك التي قدمت الخدمات الاستشارية أوصت، أول من أمس، بزيادة أسهم الشركة المطروحة، بعد أن اشترى المستثمرون كل الأسهم المطروحة في غضون ساعات من بدء الاكتتاب.

وأعلنت الشركة، أول من أمس، عن تسعير سهم الاكتتاب بقيمة 2 درهم.

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