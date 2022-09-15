صفقة «طاقة» ترفع سيولة الأسهم المحلية لـ13.6 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قياسية في ختام تعاملات أمس، تجاوزت 13.6 مليار درهم، بعد تنفيذ صفقات كبيرة على سهم «طاقة» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتوزعت سيولة الأسواق بواقع 13.3 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و340.65 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 10.14 مليارات سهم عبر تنفيذ أكثر من 19.4 ألف صفقة.

ووفق بيانات سوق أبوظبي، شهد سهم أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» تنفيذ 102 صفقة كبيرة لعدد 9.63 مليارات سهم بقيمة 11.749 مليار درهم. وكانت شركة «القابضة» ADQ - أعلنت أول من أمس توقيعها اتفاقية لبيع حصة قدرها 8.6% من شركة «طاقة» لصالح كل من مجموعة «ملتيبلاي» وصندوق أبوظبي للتقاعد وعدد من الشركات الاستثمارية البارزة.

وأغلق سهم «طاقة» مرتفعاً بنسبة 14.6% عند مستوى 1.57 درهم بعد التداول على 9.75 مليارات سهم بقيمة 11.93 مليار درهم من خلال 1367 صفقة، ليتصدر قائمة الأسهم الرابحة والأكثر نشاطاً بالقيم والأحجام.

ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 9970.67 نقطة، وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9968.75 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3431.04 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم «ملتيبلاي» بنسبة 2.85% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 2.8% كما صعد «العالمية القابضة» 0.25% مع تصدره المرتبة الثانية في قائمة الأكثر نشاطاً بعد استقطابه سيولة بنحو 337.59 مليون درهم.

وفي سوق دبي، ارتفع «تبريد» بنسبة 5% و«أرامكس» 0.52% و«دار التكافل» 3.2%، فيما أغلق «دبي الإسلامي» و«تيكوم» دون تغيير.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 105.2 ملايين درهم، تلاه «دبي الإسلامي» جاذباً نحو 47.3 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 33.3 مليون درهم.

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