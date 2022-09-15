إطلاق منصة رقمية مبتكرة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن إطلاق منصة رقمية جديدة للحصول على شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة للشركات الراغبة بالانضمام إلى البرنامج.

وتأتي المنصة الجديدة المدعومة بخصائص الذكاء الاصطناعي، تماشياً مع استراتيجية الوزارة لتمكين القطاع الصناعي وتطوير صناعات المستقبل في الإمارات، من خلال تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول، إلى جانب تعزيز مساهمة البرنامج في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار).

وتقدم المنصة الجديدة مزايا مبتكرة، من أبرزها أتمتة عملية إصدار شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة، وتوفير الوقت والتكلفة بنسبة تصل إلى 40 % على المشاركين في البرنامج، كما توظف المنصة تقنية «بلوك تشين» للتحقق من صحة شهادة البرنامج، وتتميز بوجود خاصية «تقديم العطاءات» بما يمكن المستخدمين من اختيار شركات منح الشهادة والاتفاق على الأسعار.

وإضافة إلى ذلك، تحتوي المنصة على خاصية تقوم بإخطار مصرف الإمارات للتنمية بالمستخدمين المهتمين بالحوافز التي يقدمها المصرف، كما تعرض تصنيفاً موحداً يهدف إلى تحسين جودة البيانات، وتسمح للمستخدمين باستعراض حالة شهاداتهم عبر مختلف مراحل التقديم والموافقة، بما يعزز الحوكمة والشفافية عبر مراحل الحصول على الشهادة.

حلول استباقية

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، أن المنصة الجديدة بخصائصها المتقدمة، تتماشى مع وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل، بتوفير الحلول الاسـتباقية لتناسـب أسـلوب الحيـاة المستقبلي.

وتصميم برامج حكوميـة تتمحـور حـول الإنسـان وتناسـب احتياجاتـه ومتطلباتـه وتفضيلاتـه، وهو ما تحرص عليه الوزارة من خلال اعتماد أعلى معايير الابتكار والرقمنة لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة. ودعا جميع الشركات إلى الاستفادة من ميزات نظام التسجيل الجديد، مؤكداً أن الوزارة مستعدة لاستقبال أية مقترحات تطويرية للمنصة من قبل الشركات.

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