1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.4 مليار درهم، حيث تم تسجيل 386 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 195.91 مليون درهم و341 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.01 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 52 مليوناً. وجاءت مبايعة بقيمة 83 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 133 مليوناً.

وسجلت الرهونات 151.32 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 22.24 مليون درهم و63 رهن فلل وشقق بقيمة 129.08 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 22 مليون درهم. وتم تسجيل 62 هبة بقيمة 48.92 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 21 مليوناً.

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