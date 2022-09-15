غرفة الشارقة تجمع رؤساء مجموعات العمل مع «هيئة الكهرباء»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقاءً مفتوحاً مع رؤساء مجموعات العمل القطاعية وممثل عن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، للوقوف على احتياجاتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم، للوصول لأفضل النتائج التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الشارقة وتنافسية اقتصاد الإمارة.

وحضر اللقاء الذي انعقد بمقر الغرفة، عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية، وفاطمة الشحي تنفيذي أول مجموعات العمل القطاعية، وهادف الطنيجي العضو الدائم لمجموعات العمل القطاعية الممثل عن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وحمد اللواتي رئيس مجموعة عمل مراكز التسوق.

وسعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات، وهشام الدين رئيس مجموعة عمل قطاع الشقق الفندقية، ولالو صاموئيل رئيس مجموعة عمل قطاع الصناعة، وبحث اللقاء واقع القطاعات الاقتصادية التي تمثلها المجموعات وأوجه الدعم المطلوبة من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة للتعامل مع أية تحديات تواجهها الشركات بمختلف المجالات.

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