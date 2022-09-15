شراكة استراتيجية بين إنفستوبيا ومنتدى «سولت» العالمي

المصدر: نيويورك - البيان

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أعلنت منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار، التي أطلقتها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021، عن شراكة استراتيجية مع المنتدى العالمي البارز لريادة الأعمال والاستثمار «سولت».

وخلال حفل أُقيم في «سولت نيويورك 2022» وقع الطرفان مذكرة تفاهم حول التعاون بشأن فعالية مشتركة سيتم عقدها عام 2023 في الإمارات.

وشهد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس إنفستوبيا، ومحمد الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي توقيع محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لمنصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار، وأنتوني سكاراموتشي رئيس «سولت»، على مذكرة التفاهم.

وقال عبد الله بن طوق: إن هدف إنفستوبيا الرئيسي هو خلق منظومة عالمية للاستثمار. ومن خلال هذه الشراكة، ستتعاون إنفستوبيا و«سولت» لجمع المستثمرين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم لمناقشة الاتجاهات التي تشكل مستقبل الاستثمار، وتحديد فرص الاستثمار في القطاعات التي ترسم ملامح الاقتصاد في السنوات القادمة.

وستعمل «إنفستوبيا» و«سولت» معاً كشريكين استراتيجيين لتنظيم مؤتمر بارز يقتصر حضوره على الضيوف المدعوين فقط من كبار المستثمرين ورواد الأعمال وخبراء السياسات في العالم، ويتزامن هذا الحدث مع مؤتمر إنفستوبيا السنوي الثاني والنسخة الثانية من «سولت» الشرق الأوسط بعد نجاح «سولت أبوظبي» عام 2019.

وقال أنتوني سكاراموتشي: يسعدنا عودة «سولت» إلى الإمارات التي تعد ملتقى مهماً لرأس المال ومركزاً للابتكار. كانت المؤتمرات الأولى لكل من إنفستوبيا وسولت الشرق الأوسط فعاليات تحولية ونوعية، ونتطلع بشغف كبير للتعاون في استضافة هذا الحدث العالمي المميز والرائد.

وستتم استضافة الحدث بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وقال محمد الشرفاء: جاء إطلاق إنفستوبيا كمنصة تتيح النقاش والاطلاع على آخر الدراسات والتجارب لمؤسسات عالمية متخصصة، ونتطلّع لتعزيز التعاون مع شركاء عالميين مثل مؤتمر سولت بهدف تحقيق هذه الأهداف.

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