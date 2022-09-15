غرفة الفجيرة تبحث العلاقات مع إستونيا

المصدر: ( الفجيرة - البيان)

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، آفاق التعاون الاقتصادي وسبل تعزيز التجارة بين الفجيرة وجمهورية إستونيا، وذلك خلال استقبال سلطان الهنداسي مدير عام الغرفة جان رينهولد، سفير جمهورية إستونيا لدى الدولة ظهر أمس.

وتم خلال اللقاء استعراض آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والتي يوفرها الطرفان في مختلف المجالات، وتقديم التسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال في كل من إمارة الفجيرة وجمهورية إستونيا.

وأكد مدير عام الغرفة أهمية ترسيخ أطر التعاون المشترك، وتعزيز الشراكات بالمجالات الواعدة خاصة في قطاعي التجارة والسياحة. وقال إن الإمارات تتمتع بعلاقات وثيقة ومتنامية مع إستونيا، ما يعزز فرص تنمية العلاقات التجارية للطرفين الاستفادة منها نحو تنمية وتطوير مجتمع الأعمال بإمارة الفجيرة، ونظرائهم في إستونيا وتوفير بيئة استثمارية محفزة لهم.

وأكد الجانبان أهمية الارتقاء بمستوى التعاون المشترك، وضرورة عقد لقاءات مشتركة بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وإستونيا للاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية، وإمكانية فتح قنوات بين الطرفين لتبادل المعلومات وإمكانية إقامة شراكات بين الطرفين.

وقال سفير إستونيا إنه سيرتب بالتنسيق مع الغرفة زيارة لكبار المستثمرين بمجال السياحة في بلاده للفجيرة للاطلاع على فرص الاستثمار والالتقاء بأصحاب الأعمال.

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