مبادرة إماراتية لاستقطاب الشركات الصغيرة العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت وزارة الاقتصاد؛ ممثلة ببرنامج «موطن ريادة الأعمال»، مبادرة جديدة تستهدف استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع أنحاء العالم إلى الإمارات.

وتعزيز نموها وتوسيع مظلة أعمالها محلياً وعالمياً، بالتعاون مع حاضنة الأعمال «فلات 6 لابس» أبوظبي المتخصصة في مجال تدريب وتمويل الشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يأتي ذلك عبر مذكرة تعاون تدعم برنامج (Flat6labs Ignite) الذي أطلقته حاضنة الأعمال وفتح باب التسجيل للمشاركة فيه ويمتد إلى 10 أكتوبر المقبل. ويوفر البرنامج دورة تدريبية وفرصة الحصول على تمويل أولي بقيمة 920 ألف درهم والعديد من المزايا للشركات المتقدمة عن طريق «موطن ريادة الأعمال» وفق معايير محددة.

وقع المذكرة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وريان شريف، المدير العام لشركة «فلات 6 لابس»، في الإمارات.

أهمية بالغة

وقال عبدالله آل صالح: أولت الإمارات قطاع ريادة الأعمال أهمية بالغة باعتباره إحدى الركائز الأساسية الداعمة للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار الذي تطمح الدولة في التحول إليه ولأهمية دوره في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي تأكيداً للتوجه الاستراتيجي للدولة بتمكين قطاع ريادة الأعمال وتوفير كل الممكنات والأدوات لنمو وازدهار مشاريعهم من خلال التشريعات المرنة والمبادرات المبتكرة، التي ستسهم بدورها في تعظيم مساهمة ذلك القطاع الحيوي في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

إضافة إلى أنها ستعمل على تعزيز بيئة الابتكار والإبداع، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة أولى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد ماضية في تعزيز شراكاتها مع الجهات والمؤسسات الرائدة محلياً وعالمياً المعنية بتطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال داخل دولة الإمارات، بما يسهم في توفير أفضل بيئة داعمة لهذا القطاع وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً. وبموجب مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الاقتصاد و «فلات 6 لابس».

والتي تتيح الانضمام إلى برنامج (Flat6Labs Ignite)، سيتم تقديم العديد من المزايا والحوافز للشركات المتقدمة عبر برنامج «موطن ريادة الأعمال» تشمل حصول الفائزين على تذكرتين ذهبيتين لحضور دورة تدريبية لمدة 4 أيام في مقر الشركة في أبوظبي.

وتم تصميم الدورة التدريبية وفقاً لمنهج Lean Startup الذي يستهدف تزويد الفرق بالمساعدة المطلوبة والتأكد من معرفتهم أساسيات العمل، إضافة إلى فرصة الحصول على تمويل أولي يصل إلى 550 ألف درهم إماراتي، إلى جانب برنامج تمويل مقابل الأسهم لمدة أربعة أشهر.

كما ستتحمل «فلات 6 لابس» جميع النفقات بما في ذلك تكاليف السفر والإقامة والتأشيرة للشركات الفائزة من خارج الدولة للمشاركة في الدورة التدريبية، إضافة إلى الحصول على التوجيه الاستراتيجي، ودورة تدريبية مع الشركات الناشئة والخبراء والشركاء الأكاديميين لتطوير مهارات رواد الأعمال، فضلاً عن تقديم العديد من المميزات والخدمات المقدمة من قبل شركاء «فلات 6 لابس».

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