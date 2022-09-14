عزيزي تستكمل 17% من أعمال «كريك فيوز 2» على خور دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت عزيزي، المطور الخاص في دولة الإمارات، أن نسبة الإنجاز في مشروعها كريك فيوز 2 وصلت إلى 17%. ويقع هذا المشروع البالغة كلفته 350 مليون درهم، ويقع على شواطئ خور دبي الشهير في مدينة دبي الطبية.

ومن المتوقع تسليم كريك فيوز 2، الذي يحظى بجاذبية عالية، في الربع الأخير 2023، حيث اكتمل هيكله بنسبة 14%، كما يتم حالياً تنفيذ أعمال تمكين الأساسات. ويضم المشروع 116 استوديو، و436 شقة من غرفة واحدة، و35 شقة من غرفتين.

وتبرز فلسفة التصميم كريك فيوز 2 التحول الرائع من الماضي التقليدي إلى المستقبل في دبي. ويتم تشييد المشروع الذي يوفر 587 وحدة مع التركيز على إثراء أنماط الحياة، حيث يضم حمامي سباحة وغرفاً للساونا والبخار، وصالة رياضية مجهزة بالكامل ومنطقة لعب للأطفال.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: يسعدنا الإعلان عن التقدم السريع في مشروع كريك فيوز 2، الذي يتم تطويره في مدينة دبي الطبية، إحدى أكثر المناطق جاذبية في دبي. وعلى ضوء النجاح الذي حققه مشروعنا كريك فيوز 1 الذي اكتمل أخيراً، نود أن نتقدم بالشكر لجميع أصحاب الشركاء والجهات المعنية على دعمهم ومساعدتنا في إنجاز هذا البناء الذي يمتاز بالجودة العالية.

ومما لا شك فيه أن كريك فيوز 2 سيبرز حرصنا وتفانينا في الارتقاء بأفق دبي، إضافة إلى التزامنا بتسليم مشاريعنا في الوقت المحدد، وتوظيف أرقى معايير مراقبة الجودة وضمانها.

ويقع كريك فيوز 2 في مدينة دبي الطبية التي تمتاز بالمناظر الطبيعية الخلابة والتصاميم المدروسة، كما أنها الوجهة الصحية الأبرز في الإمارة، ويمكن الوصول من هناك مباشرة إلى شارع الخيل. وتعد المنطقة موطناً لمجموعة واسعة من المراكز الطبية الرائدة التي تعتمد على التقنيات العالية، مع خيارات واسعة من أنماط الحياة الراقية والتسوق. وسيوفر كريك فيوز 2 عند اكتماله مناظر خلابة، إضافة إلى التصاميم والتشطيبات الأنيقة والعصرية.

وكانت عزيزي قد أطلقت أخيراً «ريف»، الذي يمثل المرحلة الفاخرة المكونة من 24 مبنى في ريفيرا، كما سلمت 7 مبانٍ من المرحلة الأولى في المشروع ذاته، إضافة إلى مشروع كريك فيوز 1 المكون من 634 وحدة في مدينة دبي الطبية.

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